積金評級：MPF第2季資金淨流入較過去5年同季少13%

積金評級估算，2024年第二季強積金資金淨流入出人意料地回落，第二季資金淨流入約117.7億港元，較強積金過去5年的季度平均水平131.1億港元回落約10%，亦比過去5年的第二季度平均水平135.4億港元少約13%。估算2024年上半年資金淨流入約256.5億港元，比過去5年的上半年平均水平下跌約7%。

該行指出，美國股票基金繼續是最受歡迎的強積金資產類別，反觀中港股票基金資金流仍落後。美國股票基金連續兩季吸引最多資金淨流入，第二季度淨流入份額約43.2%，強積金最大的資產類別中港股票基金再次出現最大的資金淨流出。積金局推廣的預設投資策略基金持續獲成員大力支持，DIS的核心累積基金在第二季度和首半年資金淨流入排名第二。

強積金2024年第二季度的投資回報估算約為2.62%，上半年回報約5.16%，截至6月底強積金總資產約1.226萬億港元，創歷史新高，較上季度增加約429億港元，上半年增加約853億港元；相當於每位強積金成員平均帳戶結餘約257,900港元，較上季度上升約9,000港元，上半年上升約17,900港元。