張智威：港股繼續反覆向下 黃金股睇好呢隻...
2024年07月17日 11:19
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（中新社圖片）
隔晚美股顯著做好，道指及標指創收市新高。信誠證券聯席董事張智威表示，美國總統候選人特朗普經歷遇刺事件後，市場預期其當選機會大增，利好特朗普概念股甚至美股表現。不過，由於特朗普對華政策相對強硬，若成功當選，或對中國出口以至經濟不利，因此中港股市表現弱勢。另一方面，內地次季經濟增長不如預期，而市場憧憬的刺激經濟政策暫仍未有消息，加上不少企業趁股市反彈發債或配股「抽水」，均限制大市反彈，因此恒指反覆向下，料短線支持在17,500點。
市場對聯儲局9月減息預期升溫，利好黃金表現，國際金價再創新高。張認為，美股持續高企，加上地緣政局緊張，均令避險資金流入金市。有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧亦呼籲增持，指倘若投資者對金融市場感到疑慮，其組合應至少有一成投放在黃金。當中張看好緊貼黃金走勢的SPDR金EFT(02840)，不妨趁金價調整時分段買入。
無人駕駛概念受追捧，造車新勢力包括蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)及理想汽車(02015)齊彈。不過，張智威認為電動車市場競爭激烈，在車企減價促銷下，難免會壓縮毛利率以及盈利表現，對行業前景有保留，建議小心為上。