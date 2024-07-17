張智威：港股繼續反覆向下　黃金股睇好呢隻...

隔晚美股顯著做好，道指及標指創收市新高。信誠證券聯席董事張智威表示，美國總統候選人特朗普經歷遇刺事件後，市場預期其當選機會大增，利好特朗普概念股甚至美股表現。不過，由於特朗普對華政策相對強硬，若成功當選，或對中國出口以至經濟不利，因此中港股市表現弱勢。另一方面，內地次季經濟增長不如預期，而市場憧憬的刺激經濟政策暫仍未有消息，加上不少企業趁股市反彈發債或配股「抽水」，均限制大市反彈，因此恒指反覆向下，料短線支持在17,500點。