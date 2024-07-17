滙控委任艾橋智為行政總裁　9月2日生效

董事會認為，艾橋智是履任該職的傑出人選，並期待滙豐在他領導下走向另一階段的發展和增長期間，與其緊密合作。

艾橋智於2005年加入滙豐，2023年1月獲委任為董事及集團財務總監。在此之前，他曾出任環球銀行及資本市場聯席主管，並且領導旗下的資本市場及證券服務部門。2016年7月至2019年2月期間，他曾擔任集團中東、北非及土耳其地區行政總裁。

艾橋智表示，能夠獲委任領導這家偉大機構走向未來深感榮幸。他期待與集團的優秀團隊合作，在可持續的增長軌道上推動強勁業績，為客戶及投資者帶來豐厚價值。艾橋智將於過渡期內繼續擔任集團財務總監職務。公司稍後會就接替艾橋智擔任集團財務總監的人選發表公告。

作為集團之執行董事及集團行政總裁，艾橋智於服務合約下的報酬包括每年1,376,000英鎊的基本薪金、每年1,700,000英鎊的固定薪酬津貼，以及每年137,600英鎊（相當於基本薪金的10%）的退休金津貼。他將根據已獲通過的董事薪酬政策收取福利。艾橋智合資格獲考慮發放酌情浮動酬勞，金額最高可達每年基本薪金的215%，以及一項長期獎勵，金額最高可達基本薪金的320%。酌情浮動酬勞根據集團已獲通過的董事薪酬政策條款，由薪酬委員會按公司的業務狀況及個人績效表現釐定。

另外，集團確認祈耀年將自9月2日起退任集團行政總裁及執行董事職務，在此之前，他將協助艾橋智循序漸進地交接職務。祈耀年於離職前休假期間會繼續為集團和艾橋智提供協助，直至其12個月離職通知期於2025年4月30日屆滿。