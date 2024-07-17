ASML上季盈利及收入勝預期 惟今季指引遜色

荷蘭半導體設備生產巨頭艾司摩爾(ASML)周三(17日)公布的第二季盈利及收入均優於預期，原因是對中國的銷售強勁，新訂單數量高於今年第一季。惟該公司預計第三季淨收入低於市場預期，拖累ASML在德國Tradegate交易所跌逾4%。

業績指引方面，ASML對2024財年展望保持不變，仍預計今年總淨收入將與2023年相似。此外，該公司預計第三季淨收入介乎67億至73億歐元(下同)，市場預期為74.6億元；預計毛利率介乎50至51%，市場預期為51.1%。

回看季度業績，ASML第二季純利為15.78億元，分析師預期為14.1億元；收入為62.43億元，分析師預期為60.4億元；毛利率為51.5%，預期為50.6%。

新任行政總裁Christophe Fouquet表示，該公司繼續將2024年視為「過渡年」，其業績料將基本持平，同時為2025年的強勁表現做準備。「我們目前看到人工智能(AI)的強勁發展，帶動大部分行業復甦及增長，領先於其他市場領域。」

ASML備受關注的新訂單從2024年第一季的36億元，增加至55.67億元，預期為44.1億元，其中約一半來自該公司最先進的EUV(極紫外光)產品線，其這對於AI晶片及智能手機的製造至關重要。