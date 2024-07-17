意嵐夥美聯及經絡為買家提供置業按揭優惠

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘(左二)、地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波(左三)。布少明(左一)、張顥曦(右一)

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段項目黃金海灣第1期意嵐，周三(17日)公布聯同美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供置業按揭優惠。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由首次發售日至8月10日期間，透過該行購買意嵐一手住宅單位的首10名買家，可獲贈價值約8,800港元的「置業購物禮券」，優惠合共總值約8.8萬港元。他指，項目首批單位入場門檻僅184.2萬元，為5年來入場費最低新盤。預期項目租務潛力優厚，落成後呎租可達40元水平，可享逾4.5厘租務回報。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，最新為項目買家提供「置業易高成數Ｈ按優惠」，按息全期低至銀行同業拆息(H) 加1.3厘，上限低至最優惠利率(P) 減2厘，P為6.125厘，即封頂息率低至4.125厘，年期最長30年。假設購入一個折實價約184萬元的單位，透過按揭保險計劃下，買家可承造最高9成按揭，首期只需約18.4萬元。若以現時H按封頂息率計算，實際按息為4.125厘，年期30年，每月供款約8,035元。