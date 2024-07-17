渣打料內地今明兩季減息　預測今年GDP增4.8%

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，歸根究底中國需要兼且持續地減息，原因有二。一是推算今年內地名義及實質經濟增長應較去年為低，二是觀乎內地通脹偏向負數之際，國內銀行系統的平均負債成本（包括存款及其他債務等成本）仍達2.18%，接近2019年高位，所以在此情況之下，內地減息的理據相當清晰。

該行亦料內地政策利率將於今季及第四季度分別輕微下調10點子，中國人民銀行亦有機會於今季調低法定存款準備金率25個基點，以支持政府的債券發行。

要留意，劉提及，由於人行自2019年起實施「不對稱減息」（即減貸款利率的同時並非齊降定存息），故在此基礎上，人行要翻兜昔日只是減息的行徑難度甚大，所以新近推出的隔夜正回購及逆回購就是新動作，既可切斷LPR（市場報價利率）及MLF（中期借貸便利）的關係，亦可充當作為主要指導定存息及貸款息率的工具。她相信，市場至今年底前會看到相關演變，從而為減息鋪路。

至於人行近日如何刻意與幾家主要金融機構簽訂了債券借入協議，她認為有3大原因。

當中除了冀息差不要太闊令人民幣受壓外，更重要是防範中小型金融機構重蹈類似硅谷銀行（SVB）等事件發生，因這些銀行主以低利率渠道買入太多長期國債，繼而爆發存續期錯配（duration mismatch）問題，所以人行以此手段不冀長債息率過份下滑。

二是觀乎多數銀行「借短放長」，若然孳息曲線出現倒掛，間接影響銀行盈利，加上現時內銀的淨息差只有1.54厘，就更削弱了銀行利潤，所以亦是人行需要追求更斜的右上孳息率曲線（即長債息高於短債）的原因。

此外，渣打因應人行與幾家主要金融機構簽訂了債券借入協議，推算人行或借入相關機構借入15.4萬億元人民幣，其中國債佔了10.4萬億元人民幣。

經濟方面，渣打最新預測中國今年全年國內生產總值(GDP)增長4.8%，指雖然第一季的經濟增長和首5個月的出口表現令人驚喜，但是房地產市場持續低迷，外圍不明朗因素增加，都對中國經濟增長帶來阻力。

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽認為，上季內地經濟表現令實現全年增長目標面臨一定挑戰，加上外部風險，預計可能在7月底召開的政治局會議或推一些針對性的政策，涉內需、去庫存、擴大再貸款規模等。

被問到特朗普一旦上台對內地經濟的影響，該行認為人民幣或有更大貶值空間，料第三季兌每美元見7.32至7.38算。