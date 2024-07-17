投資基金公會：香港為本地散戶最感興趣的投資市場

儘管中港股市跑輸主要市場，但香港投資基金公會一份調查顯示，本港散戶未來一年最有興趣投資的市場仍是香港(72%)，其次是中國內地(63%)。該公會呼籲，投資者應做好分散風險，公會未來會持續進行投資者教育工作。

投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，投資者會有「home bias」，即傾向投資本土市場，因熟悉度較高，坦言香港投資者的情況較其他地區嚴重，加上港股估值便宜，或有部分冀趁低吸納。

他提醒投資者應注意風險，籲分散投資。現時市場投資產品豐富，不少產品涉及海外市場，尤其是零售基金，日後會做更多投資者教育工作，增強投資者多元配置的意識。

調查指，有64%本地零售投資者預期美國將於下季或明年首季開始減息，但有52%投資者反映，當利率水平降至2厘至2.5厘時，才會觸發將存款提取用作投資。另外，52%受訪者認為「定期收取利息」是三大投資目標之一，「資本增長」和「跑贏通脹」則分別有49%和43%。

該公會在5月進行網上調查，訪問500名個人年收入30萬元以上及流動資產20萬元以上、有意或正在投資零售基金投資者。

值得留意的是，調查有75%受訪者有興趣投資虛擬資產，41%傾向透過在港上市的現貨或期貨加密貨幣交易所買賣基金(ETF)作投資，39%循本地持牌或受監管的平台產品作投資。鄒建雄透露，僅2%受訪者預料2025年中，其投資組合有虛擬資產。

投資基金委員會聯席主席黃德泰指，虛擬資產仍屬新興投資產品，普遍投資者對有關資產認識不足，加上早前的假冒交易平台詐騙事件、加密貨幣波動性大，故投資者初期不會配置過高，且選擇受監管的產品，亦合理及安全做法。

該公會行政總裁黃王慈補充，目前本港只有2間持牌虛擬資產交易平台，而傳統基金公司提供的虛擬資產基金產品亦不多，也有影響投資者的配置比重。