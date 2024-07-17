第二季持貨3年或以下私宅轉手登記329宗　近9年最多

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年第二季持貨3年或以下的二手私宅買賣登記錄329宗，佔同期二手私人住宅買賣比例約3.1%。撤辣後，短年期持貨轉售明顯增多，宗數創2015年第三季後的近9年新高，比例則為9年次高。當中，上手業主於2021至2022年購入，佔逾九成半帳面需蝕讓，平均帳面蝕幅逾一成半。至於，2024年購入，佔約一半帳面獲利，平均獲利幅度約一成。

政府2010年11月首次推出辣招稅(SSD)前，持貨3年或以下的二手私宅買賣登記曾高見1萬宗以上，佔二手私人住宅買賣比例高達三成以上。2011至2012年比例稍為回落但仍高於兩成；直至2012年10月及2013年2月，政府再推SSD2、BSD及DSD，比例於2013年底跌至低於兩成。

2015年2月金管局第七次收緊樓按，比例進一步下跌，2015第四季至2024年第一季共34個季度維持不足3%。2024年2月底政府全面撤辣，第二季比例重上約3%以上水平。

而今年第二季持貨3年或以下的二手私宅買賣登記有329宗，帳面蝕讓比例達約88.1%，平均蝕幅約17.2%。當中上手業主二手買入佔88.1%，一手買入只佔約11.9%。上手一手買入蝕讓比例明顯較二手高，達約92.3%，蝕幅亦較高，達約19%。

按上手買入年份計，上手2021年購入蝕讓比例最高，達約96.2%，平均蝕幅最高約18.6%。帳面蝕幅最大個案，為元朗蝶翠峰5期1座低層G室，2021年12月以487萬港元買入，今年4月以300萬元售出，帳蝕約38.4%。

另外，上手2023年後購入帳面獲利比例回升，賺幅最大個案，為元朗東輝閣低層F室，2023年12月237.5萬元買入，2024年4月288萬元售出，帳賺約21.3%。

上手於今年購入只有8宗轉讓，全為600萬元以下，但獲利比例最高，達約50%，平均獲利幅度約9.3%。有兩宗賺幅逾10%，分別為元朗寶豐大廈高層A室，今年1月210萬元買入，5月250萬元售出，持貨不足5個月，帳賺約19%。太子伊利莎大廈高層A室，今年3月357萬元買入，5月395萬元售出，持貨少於3個月，賺幅約10.6%。

亦有兩宗蝕讓個案，分別為土瓜灣安慶大廈中層F室，今年3月317萬元買入，5月298萬元售出，持貨不足3個月，蝕幅約6%。東涌東環6B座中層1室，今年1月579萬元買入，4月548萬元售出，持貨3個多月，帳蝕約5.4%。有兩宗以確認人身份成交，分别為屯門萬祥樓低層5室及荃灣翠濤閣1座中層F室，持貨只有7及20日摸出，惟賬面平手離場。