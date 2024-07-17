高力：今年本港甲級寫字樓租金料挫達7%

高力發布《2024年第二季度市場報告》，顯示宏觀經濟仍受眾多不明朗因素影響，商業地產行業氣氛平淡，預期本港一線零售資產有望穩健，租金將微升，而甲級寫字樓及倉庫的空置率高企，加上市場疲弱，租金會進一步下跌。

該公司香港研究部主管李婉茵表示，在延遲減息、出境及跨境旅遊趨勢、市場普遍對商業前景持保守態度等，而房地產市場各板塊於第二季度呈現分化走勢。租戶具成本控制意識，因而令擴張機會受限，對租金構成壓力。零售市場呈現兩極化，租戶趁租金下調，啟動擴張計劃或遷至一線地段。至於房地產投資市場情緒在第二季持續審慎，蝕讓及銀主盤買賣交易量佔主導。

報告指，整體甲級寫字樓租金按季下跌約1%至每方呎51港元，主要由於2024年第二季的空置率高企，達約16.6%，總空置面積達1,380萬方呎，較第一季的高位增加40萬方呎，創歷史新高。港島東等市場的租金跌幅最為顯著，按季下跌約2.4%，上半年則累挫約5%，其次為中環/金鐘，按季下跌約1.2%，回落至每方呎約89.6元。

該行於6月底發布的《香港寫字樓租戶調查2024》顯示，大部分租戶對業務前景持保守態度，因而將降低及優化成本列為首要考慮因素，導致市場需求萎縮。該公司預測，年內甲級寫字樓租金將下跌約7%。高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，租賃活動的最新趨勢顯示，續租個案較擴充多。同時，中環現有租戶展現對其所在地區的忠誠度，為The Henderson及長江集團中心二期等新供應提供升級搬遷的機會。

零售商舖方面，一線零售商舖市場受惠於旅遊業的持續復甦，推動租金按季穩步上升約1%。銅鑼灣租金則按季漲約1.8%，表現優於其他地區。惟更多港人選擇外遊或跨境旅遊，導致本地消費下降，2024年首5個月零售業銷貨額按年下跌約6.1%，影響民生區及地區性購物中心的表現。

部分高端零售品牌趁租金下調，啟動擴張計劃或遷至一線地段，帶動核心區域一線街舖及甲級購物中心需求上升。高力香港商舖服務主管吳凱寧表示，一線零售商舖板塊的表現，料將在未來數個季度優於非核心市場，今年全年一線街舖租金料將微升，惟升幅少於10%。

倉庫租賃市場則面對需求放緩及供應增加的雙重挑戰，導致2024年第二季租金按季下跌0.4%。大部分租戶(尤其是第三方物流公司)採取保守態度，第二季的租賃活動以續租為主。

顏慧萍表示：工業物業市場正在應對錯綜複雜的環境，勞動力短缺促使租戶升級至效率更高、位置更方便的專用倉庫。另一方面，北部都會區棕地發展項目收地工作展開，將衍生搬遷需求，帶動新的租賃活動。整體倉庫租金料將下跌約5%。

資本市場方面，儘管第二季的大額交易按季錄得約1.75倍增幅，但整體投資市場持續低迷，成交金額按季下跌約4.6%至53億元。蝕讓及銀主盤買賣佔第二季大額交易的約50%，部分交易與2017至2018年的購入價格相比，資本虧損更高達60%。該行香港資本市場與投資服務聯席主管翟聰指出，踏入下半年，預期賣家行事將會更為現實，並出售更多折讓的不良資產，有望帶動2024年大額交易成交量達至300億元，當中下半年的成交量將微升至200億元。