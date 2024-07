美國前總統特朗普接受外媒訪問時表示,台灣奪去美國的晶片事業,應該向美國繳交「保護費」。消息拖累台積電股價於周三(17日)曾跌3.3%,低見1,020元新台幣,全日仍跌2.4%,收報1,030元新台幣。

特朗普指,「他們(台灣)確實100%奪取我們的晶片事業,我認為台灣應該向我們繳交保護費。(They did take about 100% of our chip business. I think, Taiwan should pay us for defence.)」他又表示,「我們與保險公司並無不同,台灣沒有給予我們任何東西」。

他稱,「我的意思是,我們到底有多蠢?他們拿走我們所有晶片事業。他們非常有錢。」