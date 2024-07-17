意嵐夥中原按揭等推優惠　基本首期低至逾18萬即可上車

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘(右二)、地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波(左一)、陳永傑(左二)及王美鳳(右一)。

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周三(17日)夥同中原地產及中原按揭推出全新按揭優惠。

中原按揭董事總經理王美鳳指，最新推出「黃金海灣．意嵐置業按揭優惠」，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減2厘，即實際按息現低至4.125厘。若採用按保上會按揭成數高達九成，以首批單位最低售價單位折實價約184.2萬港元計，即基本首期低至約18.42萬元即可上車，按揭年期長達30年。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手市場再次升溫，市區新盤熱賣，可以看到市場其實不缺購買力，只是買家等待低價才入市。是次意嵐入場價低見184.2萬元，屬近10年來全港最平新盤，加推價錢亦保持克制，成功吸引各路客源及掀起入票潮。該公司客源中，用家佔比約八成，包括居屋及公屋客，另有約兩成屬投資者，預計租金回報超過4厘，對本周六正式首輪銷情充滿信心，預計可「一Q清枱」。