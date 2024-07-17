中原(工商舖)：下半年東九龍及西九龍商廈價料挫達兩成

美國聯儲局首次減息時機未明，拖累環球投資氣氛趨審慎，上半年工商舖市況未見起色。中原(工商舖)資料顯示，2024上半年市場共錄得約1,493宗工商舖買賣成交，涉及總成交金額約339.39億港元，對比2023下半年表現僅窄幅上落，近期更出現斷崖式跌價情況。該行預期下半年買賣價將進一步向下調整，挫幅約5至10%，個別新盤重災區跌幅更大；當中，寫字樓最受壓，尤其東九龍及西九龍區因新供應多，料價格跌幅會達約20%

2024上半年錄得的工商舖買賣宗數及涉額，較2023下半年的約1,497宗及約333.06億元僅分別下跌約0.27%及上升約1.9%。該公司董事總經理潘志明指出，今年上半年錄得約28宗逾億元成交，涉及總金額約173.97億元，對比2023上半年約38宗及192.17億元進一步下跌約26%及約9.5%。

潘續稱，上半年工商舖市場出現斷崖式跌價情況，如中環美國銀行中心23樓全層連車位，成交價約2.5億元，呎價約18,011元，較原業主於2018年購入價7.01億元，呎價約50,561，折讓約64%。舖價亦插水，最為矚目的為由資深黎氏投資者持有的荃灣中心2期11至14座一籃子商舖，以約2.2億元易手，較2018年購入價約2.75億元為低，蝕幅約20%。

他估計，下半年工商舖跌勢未止，整體而言售價會繼續尋底約5%至10%，成交量則料會保持平穩約1,540宗水平，下半年會繼續以寫字樓市場最為受壓，尤其東九龍及西九龍區因新供應多，料該區價格跌幅會高約10至20%。整體租金則會繼續尋底，尤其續租時業主要偏向減租留客，整體租金走勢調整幅度在上落波幅10%內。

該行商舖部董事黃偉基表示，上半年市場共錄得約375宗商舖買賣成交，接近2023年下半年的約379宗水平，上半年總成交金額約111.27億元，雖較去年下半年升約3.4%，但仍較2021年下半年高峰跌逾五成。而上半年共錄得約1,907宗商舖租賃個案，較去年下半年下跌約2.6%，創疫情以來新低；總成交金額約1.88億元，亦回落約16%，創自2019上半年以來的新低。第三季商舖租務表現更為關鍵，目前業主心態疲弱，議價空間進一步擴大，將成為品牌入市承租好時機，可望帶動整體租務交投，預料下半年舖位租賃成交量會恢復至約2,200宗水平，租金則持續低位徘徊，民生區下調約5%至10%，核心區跌幅會較輕微，下半年買賣價將會回落約5%至10%，買賣交投則會錄得約500宗水平。

該行寫字樓部董事陳雁樓表示，上半年錄得約260宗寫字樓買賣個案，與2023下半年相若，但按年同期則跌約三成，總成交金額則約124.48億元。租賃方面，上半年共有約2,677宗成交，與去年下半年約2,661宗相若，總金額則錄得約2.50億元。陳料，下半年商廈交投會有約240宗，較上半年跌約8%，預計下半年寫字樓大手買賣會增多，推高下半年買賣成交金額至200億元，總額較上半年升約六成。而下半年租賃成交宗數有約2,400宗，惟同樣因為新供應及空置率高企，租金有機會下跌約5%。

該公司工商部董事劉重興表示，2024年上半年市場錄得約858宗工商物業買賣成交，總金額約103.64億元，對比2023年下半年約856宗及約105.87億元呈窄幅上落。至於工廈租務市場今年暫錄約4,378宗租務成交，較去年下半年大增約45%。他預期，下半年工商買賣成交量會跌約7%至約800宗，買賣價格亦挫約5%。至於租務宗數則上升至約3,500宗，惟租金有約5%下調空間。