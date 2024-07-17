新地6.19億奪沙田住宅地 每呎3952元 不足兩年跌價逾半
2024年07月17日 18:18
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地政總署公布，沙田小瀝源源順圍住宅地以6.19億港元批出，中標財團為新鴻基地產(00016)。項目可建總樓面約156,619方呎，每方呎樓面地價約3,952元，較同區地皮不足兩年跌價超過一半。
新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，項目非常貼近港鐵站，而且景觀開揚，附近民生配套齊備。同區有較多舊樓，因此換樓需求龐大，項目計劃興建中小型單位，預算總投資額約20億元。
該幅地皮上周截標收到11份標書，其餘入標財團包括長實集團(01113)、信和置業(00083)、會德豐地產、中國海外發展(00688)、遠東發展(00035)、鷹君(00041)、招商局置地(00978)、中信泰富等。
地皮位置鄰近港鐵第一城站，毗連小瀝源消防局，地盤面積約26,103方呎，發展商須按照賣地條件興建的設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處等，相關面積不納入總樓面內。
資料顯示，對上一幅批出的同區地皮位於沙田顯和里，於2022年9月以逾7.86億元批出，樓面呎價約8,802元。相比之下，今次呎價不足兩年勁跌約55.1%。