DWS指美股未有回落迹象　金價明年上望2600美元

DWS全球首席投資總監Björn Jesch於市場展望預計，到2025年6月止聯儲局將進行三次減息，但預料首次減息將於今年12月才開始，而且減息路徑仍將非常平緩。至於歐洲央行，隨着通脹前景改善，預計將在2025年3月前每季度逐步降息三次。而英國央行預計將於今年8月首次減息，並在2025年6月之前累計減息四次。

股市前景方面，該行認為儘管美股估值過高，但只要「美股七雄」繼續帶來盈餘佳績以及最新研發成果保持亮眼，股價就有望繼續上漲，而迄今未看到任何回落迹象。該行將2025年6月的標普500指數目標定為5,600點，並根據過往12個月獲利水平，維持21.5倍市盈率（P/E）的預估。對中國股票看法則保持審慎，儘管科技公司近期公佈的盈利相當可觀，但房地產市場仍然脆弱。

至於外匯市場，由於美國經濟增長強勁，該行預計美元將維持強勢。歐洲央行已經開始減息，預計聯儲局於12月才開始減息，這將使息差維持高位。此外，市場正密切關注貿易政策走向，如果有關美國政府債務可持續性的擔憂加劇，預計美國政府債券孳息率將會上升，進一步支撐美元走強。而日本央行今年3月份調整了政策，預計將於夏季繼續加息。然而，日本與美國的息差預期仍然維持在較大水平，因此未來12個月內可能會有更多資金流出日本。在當前低波動性的市場環境下，日圓預計仍將是全球套息交易中主要的融資貨幣。

儘管面臨孳息率上升、美元走強和聯儲局鷹派立場等因素，金價表現依然強勁。不斷擴大的財政赤字迫使美國實施寬鬆貨幣政策，再加上各國央行的去美元化操作推高黃金需求，該行相信金價有望在2025年達到每安士2,600美元。