【踩過界】Ray Ban母企117億買起Supreme

Ray-Ban及亮視點的母企、歐洲眼鏡巨擘EssilorLuxottica宣布斥15億美元(約117億港元)，向擁有Timberland及The North Face等美國服裝公司VF Corporation收購潮牌Supreme。

VF在4年前斥21億美元收購Supreme，如今「七二折」轉手，但股價周三（17日）盤前飆逾7%，反而巴黎上市的EssilorLuxottica曾挫5.25%，顯然是市場對公司首次涉足眼鏡以外的業務有保留。

據了解，EssilorLuxottica本來不打算搞時裝，但覺得收購Supreme是打入全球年輕人市場的好機會，尤其是中國、日本和南韓的Z世代消費者，另一個動機是看中Supreme的消費者數據。當然，收購後的工作就是拓展Supreme的眼鏡產品。

事實上，EssilorLuxottica股價之所以大跌，原因是公司「跳出舒適圈」不僅是殺入時裝，還有收購德國醫療科技公司Heidelberg Engineering的80%股權。