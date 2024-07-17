【穩定幣監管】最低繳足股本擬定總額1%或2500萬元

就本港實施法幣穩定幣發行人監管制度的立法建議，財經事務及庫務局和香港金融管理局聯合發表諮詢總結，擬將最低繳足股本要求，由流通法幣穩定幣總額2%或2,500萬港元，調整至2500萬元或其穩定幣流通量1%面值，以較高者為準，且保留在有需要時施加額外資本要求的靈活性及權力。

大部分回應者支持法幣穩定幣的儲備資產總值，在任何時候都須維持全額儲備的要求，但有小部分回應者表示，可透過風險管理措施，緩減法幣穩定幣流通量增加所帶來的潛在額外風險，而無須採取2%的劃一資本要求。

當局在總結文件中指出，發行人應持有足夠的財務資源，以妥善應對其業務經營中所產生的相關市場風險、營運風險、技術風險及其他風險。同時明白到穩定幣發行活動的風險程度取決於多種因素，包括經營規模、管治框架和內部管控等，而透過加強整體風險管理框架和管控措施，或能夠應對與規模增長相關的部分風險，因而調整有關要求。

當局亦指，儲備資產不足，可能導致法幣穩定幣用戶無法按面值把所持有的所有穩定幣贖回至相關法幣，並引致發行人被擠提，繼而損害對穩定幣生態圈的信心，因此認為流通法幣穩定幣，在任何時候都要有儲備資產提供全額支持，持牌人將來需要證明已備有措施，以遵守有關要求，例如超額儲備。

值得留意的是，國際間就穩定幣監管方面的發展迅速，多個司法管轄區正建議設立或即將為穩定幣發行活動制定監管制度。當局在文件中提到，若其他司法管轄區設立了同等制度，香港會考慮建立正式的監管合作機制，例如互認或「護照通行」安排。同時，會繼續積極參與及關注國際討論，與其他監管機構保持密切溝通，以及留意其他司法管轄區的監管發展。

當局又指，將考慮與有同等制度的司法管轄區制訂互認安排帶來的益處，因為這對虛擬資產生態圈的可持續發展有正面作用。不過，落實有關安排的時間表，在很大程度上取決於國際監管發展的進度。