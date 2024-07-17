白石角雲滙連天台特色戶738萬易手　4年帳面虧損106萬

半新盤蝕讓成交一單接一單，大埔白石角雲滙第1期一個連天台特色戶，減價約52萬元，以約738萬元易手，原業主持貨約4年帳面損失約106.2萬元，跌價約12.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角城市花園9座高層A室，實用面積約1,032方呎，三房間隔，享全海景，以1,550萬元放售，放盤約3星期，因業主已移民海外，故願配合議價，最終以1,470萬成交，呎價約14,244元。

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九龍區

●中原郭麗娟指出，藍田滙景花園17座中層C室，實用面積約612方呎，三房間隔，望內園景，放盤近3個月，累減64萬元，以735萬元易手，呎價約12,010元。

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新界區

●美聯楊浩然表示，大埔白石角雲滙第1期3座一個頂層連天台單位，實用面積約442方呎，兩房間隔，減價約52萬元，成交價約738萬元，呎價約16,697元。原業主於2020年以844.2萬元購入單位，持貨約4年帳面損失約106.2萬元，跌價約12.6%。

●中原黃達雄指出，大埔寶雅苑A座中層2室，實用面積約443方呎，兩房間隔，今年1月已補價自由市場叫價約520萬元，議價後以380萬元沽出，呎價約8,578元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺居屋雍盛苑A座中層17室，實用面積約206方呎，開放式間隔，叫價約245萬元，減價後以自由市場價230萬元易手，呎價約11,165元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田帝堡城2座低層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價830萬元，放盤兩年，減價197萬元或約23.7%，以633萬元獲承接，呎價約11,572元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山雅濤居1座中層C室，實用面積約696方呎，三房連套房間隔，以750萬元易手，呎價約10,776元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦龍苑C座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤半年減價約5.6%，以254.8萬元未補價第二市場價沽出，呎價約6,354元。

●中原周家傑稱，火炭駿景園8座中層A室，實用面積約1,039方呎，三房連套房間隔，開價約1,150萬元，議價後以1,125萬元沽出，呎價約10,828元。

●利嘉閣陳志偉指出，屯門公屋建生邨康生樓中層9室，實用面積約385方呎，兩房間隔，今年6月未補價第二市場叫價180萬元，減價後以153萬元成交，呎價約3,974元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天盛苑G座中層5室，實用面積約517方呎，兩房間隔，減價30萬元，未補價第二市場成交價340萬元，呎價約6,576元。

●美聯黃少明稱，將軍澳新都城2期4座中層H室銀主盤，實用面積約735方呎，三房連套房間隔，以998萬元放售，放盤約一個月，減價至830萬元售出，呎價約11,293元。

●中原關偉豪表示，將軍澳維景灣畔9座中層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以665萬元成交，呎價約13,353元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋英明苑C座中層5室，實用面積約554方呎，叫價460萬元，減價80萬元，未補價第二市場成交價380萬元，呎價約6,859元。

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