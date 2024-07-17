美股個別發展　道指升123點　納指大跌430點

美股周三早段個別發展，道指曾升123點，報41,077點，續創新高；標指跌56點，報5,610點；納指跌373點，報18,079點。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注9月減息的機率已超過98%，意味着交易員幾乎篤定減息周期即將開始。

企業消息方面，ASML跌10.8%，應用材料跌7.3%，Arm及高通一度跌近7%；英偉達跌5.9%

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強生截6月底止一季收入按年增長4.31%至224.47億美元；經調整純利按年升1.63%，至68.4億美元；其股價升2.5%。

軟件開發及編程輔助工具公司GitLab股價升11.52%，高見56.5美元。外媒引述消息人士稱，GitLab正在與投資銀行探討潛在的賣盤交易，並吸引包括雲服務公司Datadog在內等科技公司的興趣。GitLab作為開發平台，允許軟件開發、營運和安全團隊使用單一工具進行軟件設計和管理。根據官網說明，該平台擁有超過3,000萬名註冊用戶。

另外，盈透證券(IBKR)公布截至6月底止季度業績，期內收入按年升23%至12.3億美元，其中佣金收入增長26.08%至4.06億美元；純利1.79億美元，按年增長43.2%。截至6月底，該公司客戶的帳戶數目達到292.4萬個，按季增長6%。盈透證券股價早段曾跌4.29%。