現樓貨尾減價　屯門上嵐半小時沽清

新盤爭相以低價作招徠。現樓貨尾劈價促銷策略奏效，早前劈價最多近五成推出最後33伙的屯門項目，今晚正式展開銷售，短短個半小時之內售罄。而同區全新盤同樣以平價突圍，首輪銷售暫收逾5,800張入票。

●屯門上嵐最後33伙劈價後全數沽清

建灝地產旗下已屆現樓的屯門上嵐，早前將33個貨尾單位劈價最多約47%，安排於今(17日)晚上7時半起開售。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，悉數單位於短短1個半小時內已全數被揀選。大手時段更錄得一組買家斥資逾1,520萬元選購5伙。

●啟德柏蔚森III周日賣108伙

●屯門黃金海灣第1期意嵐8日累收逾5,800張入票

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，最新公布截至今(17日)下午6時半，在於8日之內已累收逾5,800張入票，按周六(20日)首輪發售188伙計，暫錄超額認購約30倍。資料顯示，首輪將發售單位包括88伙開放式，54伙一房，41伙兩房及5伙三房單位，折實價由184.2萬至703.6萬元，呎價約8,908至11,900元，平均呎價約10,209元。

●沙田瓏珀山三房連花園戶連車位售2,922萬

新鴻基地產( 00016 )旗下沙田瓏珀山，於5月重推後首次售出特色單位，最新於周三(17日)通過招標售出King Tower 1的6樓Garden Suite A室，實用面積1,174方呎，屬三房一套連書房間隔，外連736方呎花園，單位連同1個車位成交價2,922萬元，呎價約24,889元。

●長沙灣佳悅高層一房呎售15,876元

●屯門NOVO LAND第3B期7月暫沽23伙

●西南九龍維港滙月內累沽9伙

●黃竹坑站Blue Coast兩日沽兩伙

●紅磡3號Incredible Residences1.23億元易手

據一手住宅物業銷售資訊網顯示，由接管人委託市場以招標形式出售的紅磡新柳街3號Incredible Residences，於周二(16日)以1.23億元售出全數住宅單位。項目為一幢樓高25層的商住大廈，總建築面積約23,878方呎，提供5個商舖和61個住宅單位，今年4月時物業放售時，市值逾3億元。據悉，物業原本由海外投資者持有，其後被接管。