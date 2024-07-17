現樓貨尾減價 屯門上嵐半小時沽清
2024年07月17日 22:05
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新盤爭相以低價作招徠。現樓貨尾劈價促銷策略奏效，早前劈價最多近五成推出最後33伙的屯門項目，今晚正式展開銷售，短短個半小時之內售罄。而同區全新盤同樣以平價突圍，首輪銷售暫收逾5,800張入票。
●屯門上嵐最後33伙劈價後全數沽清
建灝地產旗下已屆現樓的屯門上嵐，早前將33個貨尾單位劈價最多約47%，安排於今(17日)晚上7時半起開售。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，悉數單位於短短1個半小時內已全數被揀選。大手時段更錄得一組買家斥資逾1,520萬元選購5伙。
●啟德柏蔚森III周日賣108伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，周三(17日)上載銷售安排，落實周日(21日)以價單形式發售108伙，折實平均呎價約18,026元。截至是日下午2時，項目暫收近5,200張入票，按將發售單位量計，暫錄超額認購約47倍，新一輪銷售將於周六下午6時截票，發售當日早上作即場抽籤。
●屯門黃金海灣第1期意嵐8日累收逾5,800張入票
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，最新公布截至今(17日)下午6時半，在於8日之內已累收逾5,800張入票，按周六(20日)首輪發售188伙計，暫錄超額認購約30倍。資料顯示，首輪將發售單位包括88伙開放式，54伙一房，41伙兩房及5伙三房單位，折實價由184.2萬至703.6萬元，呎價約8,908至11,900元，平均呎價約10,209元。
●沙田瓏珀山三房連花園戶連車位售2,922萬
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，於5月重推後首次售出特色單位，最新於周三(17日)通過招標售出King Tower 1的6樓Garden Suite A室，實用面積1,174方呎，屬三房一套連書房間隔，外連736方呎花園，單位連同1個車位成交價2,922萬元，呎價約24,889元。
●長沙灣佳悅高層一房呎售15,876元
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展，主打迷你單位的長沙灣佳悅，周三(17日)沽出26樓D室，實用面積283方呎，一房間隔，成交價449.28萬元，呎價約15,876元。
●屯門NOVO LAND第3B期7月暫沽23伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周三(17日)連沽兩伙，共涉837.31萬元。其中，Fiskars 第2A座的16樓E室，實用面積252方呎，開放式間隔，成交價310.27萬元，呎價約12,312元。項目月內暫沽約23伙。
●西南九龍維港滙月內累沽9伙
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，於本月至今(17日)共錄得9宗成交，總成交金額逾2.8億元。其中，周三(17日)最新以4,788萬沽出維港滙I的第1座23樓A室，實用面積1,385方呎，屬四房雙套間隔，呎價約34,570元。據悉，全盤至今累積沽出1,234伙，連車位計銷售總金額逾215億元。
●黃竹坑站Blue Coast兩日沽兩伙
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，於兩日內沽出兩伙，均為三房一套連儲物房及洗手間單位，共涉3,794萬元。當中，今(17日)以2,009萬元售出第2A座27樓B室，實用面積773方呎，呎價約25,990元。
●紅磡3號Incredible Residences1.23億元易手
據一手住宅物業銷售資訊網顯示，由接管人委託市場以招標形式出售的紅磡新柳街3號Incredible Residences，於周二(16日)以1.23億元售出全數住宅單位。項目為一幢樓高25層的商住大廈，總建築面積約23,878方呎，提供5個商舖和61個住宅單位，今年4月時物業放售時，市值逾3億元。據悉，物業原本由海外投資者持有，其後被接管。