東方日報B1：滙控新舵手9‧2上場 股價看漲
2024年07月18日 00:05
東網電視更多新聞短片
滙控新行政總裁艾橋智(左圖)指，將在可持續的增長軌道上推動強勁業績。
滙豐控股(00005)與主要股東之一的中國平安(02318)不和已是公開的事實，平保在建議分拆業務上，對滙控高層的不合作極度不滿。據報在早前的股東會連任議案中遭平保投反對票的執行董事兼行政總裁(CEO)祈耀年，5月突然宣布退休，震驚內部，被解讀意興闌珊，選擇急流勇退明哲保身。可要找合適的繼任人不易，至周三(17日)終於傳來執行董事及集團財務總監、通曉中文的艾橋智(Georges Elhedery)獲委任為CEO。這家香港散戶熟知的藍籌國際金融股，總算掃除一項重大不明朗因素！
滙控宣布，上述任命將於今年9月2日起生效。艾橋智於2005年加入滙豐，去年1月獲委任為董事及集團財務總監。在此之前，他曾出任環球銀行及資本市場聯席主管，並且領導旗下的資本市場及證券服務部門。2016年7月至2019年2月期間，他曾擔任集團中東、北非及土耳其地區行政總裁。他表示，期待與集團的優秀團隊合作，在可持續的增長軌道上推動強勁業績，為客戶及投資者帶來豐厚價值，並將於過渡期內繼續擔任集團財務總監職務。
作為集團之執行董事及集團行政總裁，艾橋智於服務合約下的報酬包括每年137萬英鎊的基本薪金、每年170萬英鎊的固定薪酬津貼，以及每年13.76萬英鎊(相當於基本薪金的10%)的退休金津貼，將根據已獲通過的董事薪酬政策收取福利。艾橋智合資格獲考慮發放酌情浮動酬勞，金額最高可達每年基本薪金的215%，以及一項長期獎勵，金額最高可達基本薪金的320%。
另外，集團確認祈耀年將自9月2日起退任集團行政總裁及執行董事職務，祈耀年於離職前休假期間會繼續為集團和艾橋智提供協助，直至其12個月離職通知期於明年4月30日屆滿。
滙豐集團主席杜嘉祺形容艾橋智為一位出色的領袖和銀行家，自2023年初以集團財務總監身份加入董事會以來，以及在集團行政總裁的遴選過程中，展現出具策略意義的洞見和深刻的國際視野；又指祈耀年過去5年帶領集團前進，37年來矢志服務滙豐，向他深切致謝。
摩根士丹利表示，對艾橋智接任行政總裁並不意外，因他一直是熱門的候選人之一，相信滙控股價不會有太大變化，而且CEO任命安排有助消除困擾其中一項不確定性，故維持給予「增持」評級，目標價77.6元。該股收報67.2元，升0.15%，成交6.06億元。
外媒分析指出，艾橋智上任集團CEO，將面臨的5個最大挑戰，分別是利率下降對盈利增長構成挑戰、增長計劃存不確定性(尤其是財富管理等收費產品的增長存在壓力)、地緣政治緊張局勢(逾半利潤來自香港及英國的滙控，對中國與西方關係惡化高度敏感)、中國不良貸款，以及地域發展重點問題(全球化戰略已行不通，集團先後退出美國、法國及加拿大市場，日後在地域發展重點上將如何定位)。