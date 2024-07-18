鄧建初：初哥測中港股高低位　下半年展望如何？

初哥素有估底摸頂之能耐，如有追蹤本欄多篇文章，當有領會。今年1月11日，本欄標題「美股位高勢危，港股有冇機會大升？」； 2月22日「港股否極泰來， 14597已成近年低位」； 4月11日「語言偽術充斥市場，港股股值是否便宜？」 ；5月1日「股票市場洗腦遊戲，適時進退談何容易」； 5月9日「港股連升多日一洗頹風，超值股應往哪處尋？」； 5月27日「恒指量度目標位已見，後市如何發展？」； 7月4日「5月不窮6月絕，7月有翻新希望？」等等，恒指走勢一如預演劇本般上上落落。多次測中走勢，應歸功於初哥多年鑽研圖表、市場心理及炒股心法配合而成。

恒指自出現頭肩底型態後，升至量度目標位19,500，再升至19706後見頂回落，跌穿極點低價位，並下試市場共識之俗稱牛熊分界線位。曾假跌破牛熊線後返回其上，出現小圓底及升穿楔型阻力點，補回17,968至18,274的下跌裂口，7月翻身可望達致。

美國大選年尾舉行，聯儲局顧及選情，減息行動應會很快開始，港股自當受惠，樓股應有一定程度反彈空間，牛熊分界線變成重要支持位。

資深股評家 鄧建初

介紹：縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。