鄧聲興：汽車業務開始起量　小米集團14.5元有支持

隨着內地以舊換新政策執行細則的出台，地方新能源補貼政策的持續推行，市民的消費購買力在5至6月有所釋放，推動新能源車市場走強。

數據指，6月新能源車市場零售85.6萬輛，同比增長28.6%。2024年1至6月累計零售411.1萬輛，同比增長33.1%。2024年1至6月出口58.6萬輛，同比增長21.2%。新能源車國內零售滲透率持續同比提升在13個百分點，6月新能源車零售滲透率達到48.4%。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)