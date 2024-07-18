鄧聲興：汽車業務開始起量 小米集團14.5元有支持
2024年07月18日 09:00
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（Getty Images圖片）
隨着內地以舊換新政策執行細則的出台，地方新能源補貼政策的持續推行，市民的消費購買力在5至6月有所釋放，推動新能源車市場走強。
數據指，6月新能源車市場零售85.6萬輛，同比增長28.6%。2024年1至6月累計零售411.1萬輛，同比增長33.1%。2024年1至6月出口58.6萬輛，同比增長21.2%。新能源車國內零售滲透率持續同比提升在13個百分點，6月新能源車零售滲透率達到48.4%。
小米集團(01810)5月已成功交付8,646輛Xiaomi SU7系列電動汽車，使得2024年累計交付量達到15,764輛。2024年第1季度，集團營收達755億元人民幣(下同)，同比增長27%；經調整淨利潤達65億元，同比增長100.8%，創歷史新高；其中，小米智能手機亦發展情況亦不錯。第1季度小米智能手機業務收入同比增長33%，出貨量同比增長33.5%。集團手機業務穩定增長，IOT、互聯網服務業務保持增勢，汽車業務亦開始起量。預計集團2024年第2季度實現營業收入865億元，同比增加28.4%。股份阻力位19港元，支持位14.5港元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)