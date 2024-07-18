許繹彬：外圍創新高　反令港股更尷尬

由於是次反彈，可以說是雞犬皆升，港交所(0388)、科技股及內房股等一起反彈，氣勢一時無兩。此外，外間又有聲音指，今次一定上20,000點，加上道指在本周二(16日)的交易日急升超過742點，除續創新高外，更創下2023年6月後最大升幅。日經指數亦因此受惠，直逼42,000點關口。

全球股票市場再度聞雞起舞，但有份參與港股的投資者，如果仍抱持上周五港股大好氣勢的興奮心情，來到本周相信又一次掉進萬丈深淵。事緣在本周一(15日)開始，港股完全走樣，在輕微低開後，四方八面沽盤突然持續湧現，特別是一直肩負領航角色的藍籌股，不知何解全部跌至遍體鱗傷，港股在短短兩個交易日就蒸發上周五的升勢外，還要繼續下跌，共跌近600點，連帶重要支持區17,800點亦在原本全球開香檳慶賀創新高的情況下再度失守，認真諷刺。儘管昨日(17日)作出輕微反彈，但已令投資者不是味兒。

在港股踏入7月後，筆者一直有患得患失的感覺，原因是眼見成交不但未能維持，且持續萎縮，儘管北水依然是成交的主流支持，但額度已大不如前。外資對投入港股及內地股市的熱情完全消失；一直為中港股市帶來生機的中央政策消息，踏入7月完全欠奉；滬綜指在本月失守3,000點後完全無力重返；港股仍在18,000點以下苦苦掙扎。

上周五突然抽升的原因，又是舊瓶新酒的炒作，美匯指數回落、人民幣回升，驅使以內地資產為主的港股有所回升，加上內地本周舉行的重磅會議，傳出會有「國家隊」護盤買貨，令外界再次對港股產生憧憬及幻想，但這些舊瓶新酒消息未有成交增加的配合，而且消息最終未能得到進一步確認，故港股迅速打回原形，又跌落18,000點以下。

值得一提的是，美股去年至今已創下無數次新高，港股除一向「我行我素」沒有跟隨外，更在美股創新高時，作出掉頭回落的尷尬現象。出現此情況是因為基金經理存有跟紅頂白的心態，將資金先行調配至勝算較高的交易市場，好過放在積弱已久的地方，做法亦屬正常。

香港無論在七一期間及本周內地舉行的重磅會議，都未有聽到新一輪實質挽救資本市場措施的消息，更有指美國前總統特朗普重返白宮的機會急增，因而憂慮中美關係再起波瀾，以及再爆發新一輪貿易戰，導致港股再度踏入前景不明的道路，短期內如仍未能在成交配合下升穿20天線(即17,906點)，在久守必失的情況下，更有可能下試17,500點水平。