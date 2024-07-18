李明德：美晶片股未跌夠 農夫山泉短炒先睇36蚊
2024年07月18日 11:01
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英偉達昨日股價急瀉。
港股走勢反覆，大聖資產管理基金經理李明德認為，恒指17,500點是短期底位，因該水平之前反覆下試都「試唔穿」，相信是外資認為該水平已夠便宜去作部署，暫料恒指繼續在17,500點至18,500點上落。至於港股有何刺激催化劑，李指美國減息預期對港股提振作用有限，還要留意內地短期有否政策出台撐經濟，若果有正面消息，恒指年底仍有機會挑戰萬九關、甚至兩萬關。
隔晚美股個別發展，雖然道指創歷史新高，但納指插水2.77%。李指，市場擔心美國會進一步限制晶片企業之間貿易，導致生意轉差，部分晶片企業如英偉達(NVDA)、台積電(TSM)由年初至今已上升不少，加上二、三線的晶片股亦累積一定升幅，估值壓力非常高。李認為，現階段吸納還是尚早，英偉達股可以等股價回落3至4成才買入，至於台積電則待回調20%。
另外，消委會今早向農夫山泉(09633)致歉，指對農夫山泉樣本歸類落差，重新分類後提升評分至5星滿分。公司股價今日有明顯反彈，高開後愈升愈有，李認為，是次事件對於農夫山泉而言是成功保住其品牌價值，近年公司曾牽涉不同的負面消息，例如早前被指產品包裝被指「媚日」風波，或成分被質疑等，令一開始以高估值上市的農夫山泉，一旦品牌形象受損，股價易受衝擊。他又指，國內為農夫山泉主要市場，現時內地樽裝水市場競爭激烈，股份操作上亦不宜長揸；短線操作上，可以留意20和40天線，即約36至40元作食胡位。