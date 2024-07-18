李明德：美晶片股未跌夠　農夫山泉短炒先睇36蚊

港股走勢反覆，大聖資產管理基金經理李明德認為，恒指17,500點是短期底位，因該水平之前反覆下試都「試唔穿」，相信是外資認為該水平已夠便宜去作部署，暫料恒指繼續在17,500點至18,500點上落。至於港股有何刺激催化劑，李指美國減息預期對港股提振作用有限，還要留意內地短期有否政策出台撐經濟，若果有正面消息，恒指年底仍有機會挑戰萬九關、甚至兩萬關。

隔晚美股個別發展，雖然道指創歷史新高，但納指插水2.77%。李指，市場擔心美國會進一步限制晶片企業之間貿易，導致生意轉差，部分晶片企業如英偉達(NVDA)、台積電(TSM)由年初至今已上升不少，加上二、三線的晶片股亦累積一定升幅，估值壓力非常高。李認為，現階段吸納還是尚早，英偉達股可以等股價回落3至4成才買入，至於台積電則待回調20%。