高盛警告：股市只有下滑一條路　忌逢低買入

外媒報道，高盛全球市場部門董事總經理Scott Rubner表示，美股標指在目前水平除了下跌之外，沒有其他路可走，他警告，「我不會逢低買入。」

Rubner引述追溯至1928年的數據指，這是因為周三(17日)在歷史上是股市回報率的轉捩點，在接下來的8月，通常是資金由被動型股票及共同基金外流最嚴重的月份。

Rubner指，標指在2024年已經38次創下歷史新高，使其收市高位次數有望創下100年來第二多，僅次於1995年。

他表示，預計8月不會有來自被動投資者或共同基金的資金流入，原因是第三季的資金已經部署到位。至於追蹤趨勢的系統性基金，倉位已達極限，沒有進一步買入的空間。

雖然部分投資者認為，企業業績強勁、美國聯儲局可能在近期內減息，加上特朗普贏得美國總統大選的機會上升，都將提振股市，但Rubner表示這些都不會是積極的催化劑。上述因素已在市場中得到反映，且推動市場創紀錄新高的大型科技股盈利門檻非常高。他指，「我說的高，意思是必須出色。」

投資部署方面，Rubner建議客戶買入納指100和標指12月回顧式看跌期權(lookback put options)，持有人可以按照期權有效期內最有利的價格去行使。