野村：下半年關注電商會否爆補貼戰　對內房看法仍悲觀

野村中國互聯網及新媒體研究部主管史家龍表示，看到現時中央對互聯網行業的監管較幾年前有所寬鬆之餘，亦對此作出支持及鼓勵。與此同時，他們所接觸的香港、海外機構投資者亦意識到相關轉變。

此外，他指下半年內地科企會否推出協助企業或個人的人工智能(AI)應用設備亦是焦點。整體而言，該行則認為內地科企自身財務狀況基調健康，持有大額淨現金，亦頻作回購等。

至於內房方面，野村中國房地產及消費行業研究部主管董季舟稱，儘管中央近期推出不少救市措施，亦看到他們防範內房危機對金融市場構成溢出效應，惟該行對內房看法仍相對悲觀。

董又以近期自身出訪北京、廈門的經歷，指現時內地充斥不少曾任職金融及地產機構但被裁員，繼而轉職網約車司機的現象，可見內地經濟暗藏的問題，同時內地民眾至今與樓市亦信心不足。