金管局：穩定幣發行人「沙盒」首批有3家機構參與

金管局年初宣布推出穩定幣發行人「沙盒」。金管局副總裁陳維民發表《匯思》表示，共收到數十家機構查詢，部分準備比較充足的機構提交了正式申請，經過仔細考慮，公布首批共3家「沙盒」參與機構名單。該批機構可以在指定範圍內測試預期業務模式，並就日後如何遵守擬議實施的穩定幣監管制度與金管局溝通。

陳維民指，設立「沙盒」的目的，是測試穩定幣發行人的業務流程，評估他們如何合規和可持續地在香港開展穩定幣業務。其中，申請者需要提出具體的應用場景，並說明其穩定幣業務如何切實可行地解決經濟活動中的痛點，為香港的經濟和金融活動帶來效益和新機遇，以及說明他們的業務網絡、供應鏈或主要合作夥伴如何推動該穩定幣的長遠需求，以達致業務可持續發展的目標。

他預期，穩定幣發行人法案最快今年底前呈交立法會審議；在完成立法、新法例生效之前，當局會繼續處理「沙盒」的查詢和申請。

值得一提的是，進入「沙盒」並非將來申請穩定幣發行人牌照的先決條件，即使已進入「沙金」的參與機構，如日後有意獲取牌照，亦須在監管制度落實後另行提交正式申請。

「沙盒」的所有運作和測試將會在受限制的範圍內和風險可控的環境中進行。參與機構會測試不同應用場景下的穩定幣發行流程，當中特別重視業務操作風險和科技風險。過程中金管局會觀察參與機構如何遵守擬議的監管要求，例如如何確保儲備資產是優質和具高流動性、穩定幣的贖回是否順暢和可以在合理時間內完成、錢包和私鑰的管理是否穩健，以及有否落實保障穩定幣持有者和反洗錢的措施。

除了需要符合「沙盒」的要求和香港的法律，如應用場景牽涉跨境支付，參與機構還必須確保機構本身和海外合作夥伴在進行測試的過程中嚴格遵守當地適用的法律和法規。視乎參與者的方案、測試的進展和風險可控程度，金管局可以適當調整「沙盒」測試的設計場景和應用範圍。

另外，金管局提醒市民，「沙盒」相關名義向公眾集資或提供任何投資產品，以及在起步階段不能使用公眾的資金。若「沙盒」參與者因測試範圍的調整而可以有限度使用公眾資金，金管局會另行作出公布。假如發現有任何違規情況，金管局會立即終止相關參與機構的資格。

然而，騙徒手法層出不窮，如有任何機構聲稱已進入金管局的穩定幣發行人「沙盒」並向公眾推廣穩定幣或相關產品，市民應該提高警覺，因為這個肯定是騙局。市民如有懷疑，可以聯絡金管局查詢確認「沙盒」參與機構的資料。