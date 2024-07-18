施羅德：法國政治局勢對環球經濟及金融有何影響？

法國國民議會選舉引發法國政壇動盪，在法國擁有巨額公共財政赤字的情況下，可能增加法國財政狀況惡化的風險。而根據當地政府早前制定的「穩定計劃」，料財政赤字佔國內生產總值(GDP)的比重在2024年將達到5.1%。該計劃的目標是在2025年將財政赤字下降至國內生產總值的4.1%，到2027年降至3%，但考慮到目前的政治環境和各方對實行緊縮貨幣政策的強烈反對情緒，這些目標似乎不太可能實現。

假設法國政府債券維持穩定，額外的財政支出將會導致當地經濟走向「再通脹」，從而對利好法國企業。然而，投資者擔憂由反資本主義的左翼領導下的政府或會阻礙一些較大型法國企業的發展。相反，在中間派聯盟的領導下，這不會是投資者憂慮的問題。

短期內，法國政局前景將維持較高的不確定性，但少數派議會將限制推行較激進政策的能力。就歐洲其他地區而言，法國政治僵局將拖慢關鍵改革的進程，尤其是在歐洲議會選舉之後。

這對法國股市有何啟示？

2024年6月，法國宣布舉行議會選舉的消息導致法國股市表現欠佳。法國CAC 40指數下跌6.4%，而整體MSCI歐元區指數僅跌2.6%。

這很大程度上是由於金融市場預料法國國民聯盟政黨將獲得多數議席，但由於其政綱仍未清晰，因此，法國國內企業(尤其是銀行、公用事業和基礎設施營運商)的股價面臨壓力。

法國股市隨後有所回升，法國CAC 40指數在第一輪投票後的一週回升2.6%，這反映金融市場預期法國將出現少數派議會。現時，這結果現已得到確認，但左翼聯盟成為最大的單一黨派，其次是中間派。

由於法國議會未能取得多數議席以及馬克龍仍擔任總統，這可能意味着法國政局不明朗將持續一段時間，政策推進亦可能陷入僵局。組建新政府的過程可能需要一段時間，而關鍵在於未來會否出現因法國股票遭到拋售，而導致個別股票價格被低估的投資良機。

法國並非唯一在2024年舉行選舉的國家。投資者需要避免受選舉等政治事件所影響，並集中關注因相關市場波動而帶來的個別投資機會。

施羅德資深歐洲經濟師及策略師Azad Zangana、歐洲股票基金經理 Martin Skanberg