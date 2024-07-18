港府發行7筆綠債籌250億元　超額認購逾3倍

港府宣布成功發售約250億港元等值的人民幣、美元及歐元綠色債券，募得資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和可持續發展的項目提供資金。

在2024年7月16日舉行網上路演後，這批綠債在2024年7月17日定價，收益率如下︰

1. 5筆本金20億元人民幣的債券，分2年、5年、10年、20年及30年，票面息率介乎2.6至3.15厘

2. 1筆本金10億美元的3年期債券，票面息率4.336厘

3. 1筆本金5億歐元的7年期債券，票面息率3.379厘

金管局指，是次發行吸引了不同類別的環球投資者參與，認購金額超過1,200億港元等值，其中20及30年期人民幣綠債為政府首次發行，其中30年期的債券也是政府至今發行最長年期的人民幣債券，為市場提供了新基準。

財金官員稱，發行政府綠債是推動香港低碳轉型、鞏固香港綠色及可持續金融中心發展的重要舉措。政府首次發行的20及30年期人民幣債券有助延長離岸人民幣收益率曲線，進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，助力人民幣國際化的穩慎有序推進。

這批綠債是港府透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預計在2024年7月24日交收，並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普「AA+」及惠譽「AA-」評級。