柏傲莊I兩房劈價190萬沽　揸4年帳面損失33萬

半新盤再錄蝕讓，大圍柏傲莊I兩房減價約190萬元售出，原業主持貨約4年帳面損失約33萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港置業張國炳指出，西灣河鯉景灣逸榮閣低層C室，實用面積約489方呎，以約620萬元售出，呎價約12,679元。

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九龍區

●中原張仲偉表示，何文田巴富花園豪富閣低層B室，實用面積約994方呎，三房連套房間隔，原業主移民賣樓，以1,138萬元連車位沽貨，呎價約11,449元。

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新界區

●中原黎宗文稱，大圍柏傲莊I第2B座中層D室，實用面積約483方呎，兩房間隔，開價約1150萬元，累減約190萬元，以960萬元易手，呎價約19,876元。原業主於2020年以993萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約33萬元，貶值約3.3%。

●美聯黃錦瀚指出，沙田第一城30座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以397.3萬元零議價售出，呎價約12,150元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山曉峰灣畔2座高層A室，實用面積約504方呎，兩房間隔，以600萬元易手，呎價約11,905元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山聽濤雅苑2座高層A室，實用面積約788方呎，三房間隔，放盤1個月，叫價960萬元，以958萬元承接，呎價約12,157元。

●中原龐耀昌指出，大圍盛世3座北翼中層C室，實用面積約958方呎，四房連套房間隔，享山景，開價約1,650萬元，議價後以1,510萬元獲承接，呎價約15,762元。

●中原姚枝榮表示，火炭銀禧花園8座中層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價約560萬元，議價後以545萬元沽，呎價約10,771元。

●中原王勤學稱，元朗爾巒菲利提諾大道6座高層A室，實用面積約774方呎，三房套房間隔，叫價850萬元，減價41萬元或約4.8%，以809萬元沽出，呎價約10,452元。

●中原文家輝表示，天水圍嘉湖山莊景湖居5座中層B室，實用面積約630方呎，三房連套房間隔，累減37萬元，以513萬元沽出，呎價約8,143元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢萬年街單號唐樓一樓，實用面積約691方呎，以600萬元成交，呎價約8,683元。

●美聯林健偉指出，將軍澳新都城2期11座極高層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以520萬元零議價售出，呎價約14,325元。

●中原何文俊表示，將軍澳日出康城LP6第5座低層M室，實用面積約305方呎，一房間隔，僅以380萬元易手，呎價約12,459元。原業主於2018年10月以466.8萬元買入單位，持貨近6年帳面蝕讓86.8萬元，貶值約18.6%。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳中心6座中層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔望海景，以675萬元成交，呎價約14,516元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋雍明苑B座中層19室，實用面積約382方呎，未補價第二市場叫價418萬元，減價20萬元，以398萬元成交，呎價約10,419元。

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