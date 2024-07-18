憧憬以太幣ETF面世　Bybit料短期有資金流入相關資產

美國首批以太幣現貨交易所買賣基金(ETF)即將上市，大型加密貨幣交易平台Bybit機構業務主管Eugene Cheung表示，投資者將更積極地研究以太幣帶來的投資機遇。儘管短期內市場反應可能較為平淡，但長遠來看，這無疑是一個強勁的利好因素。相比起比特幣，以太幣擁有更廣泛的應用場景，可以為投資者提供多元化的收益機會。

他指出，相比比特幣，市場對以太幣的了解較少，且作為一種較新的資產，其資金流向仍難以預測。「短期內，我預計以太幣的資金流入將達到比特幣的30%左右。不過，隨着投資者對以太幣的認識更深化監管環境的改善，加上以太幣豐富多樣的應用場景，我認為以太幣未來有望在表現上超越比特幣，尤其是如果ETF能夠納入以太幣原生的收益率。」

此外，宏觀經濟環境或將有利於以太幣ETF的資金流入，如果現貨以太幣ETF在更為寬鬆的財政政策下推出，這可能會激發更多投資興趣。

Bybit最新調查報告亦指出，以太幣期貨的未平倉合約恢復速度超過比特幣，反映市場對以太幣ETF前景的關注度較高。同時，以太幣期權市場的波動性仍然較高，特別是在預期ETF獲批的情況下，與比特幣期權形成對比。