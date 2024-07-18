全新盤低價吸客 屯門項目超購近40倍
2024年07月18日 22:05
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全新盤紛紛以低價推出，谷起市場銷售氣氛。屯門項目經過9日的收票期，首輪截收逾7,660張入票，市場反應不俗。港島區有全新項目登場，並宣布啟動銷售籌備工作。
●屯門黃金海灣第1期意嵐首輪截收逾7,660票
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，首輪銷售已於周四(18日)晚上8時截票。發展商最新公布，經點算後，項目於9日之內共接獲逾7,660張入票，按即將發售188伙計，最終錄得超額認購約40倍。
●啟德柏蔚森III暫錄超額約48倍
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，最新公布截至周四(18日)已接獲近5,300張入票，按周日將發售108伙計，暫錄超額認購約48倍。發展商指，新一輪銷售將於周六下午6時截票，當日下午2時至6時將舉行「森林饗宴」，提供一系列「森色」美食。
●宏安鰂魚涌項目命名為FINNIE
港島全新盤登場，宏安地產(01243)旗下鰂魚涌芬尼街商住項目，於周四(18日)公布命名為FINNIE。發展商指，項目銷售中心及示範單位的工程已接近尾聲，正積極作銷售籌備工作。項目提供90個住宅單位。項目鄰近英皇道，步行至港鐵鰂魚涌站B出口僅需約15秒。
●西半山大學閣特色戶連車位售6,450萬元
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周四(18日)以招標形式售出第3座1樓A室特色戶，實用面積1,515方呎，屬三房三套間隔，外連419方呎平台，單位連同1個車位成交價為6,450萬元，呎價約42,574元。買家為外籍家庭客，購入單位自用。
●大埔白石角朗濤花園複式戶4,940萬元沽
鷹君(00041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，今(18日)通過招標沽出H2座的花園複式戶GD1，實用面積2,791方呎，外連747方呎前後花園，採四房間隔，成交價4,940.1萬元，呎價約17,700元。買家採用1080天備用二按提前入住付款計劃入市，若提前付清樓價最高可獲7.75%回贈，另可獲4.25%的代繳從價印花稅優惠
●元朗雨後盡推所有開放式單位
星星地產旗下元朗雨後，周四(18日)更新銷售安排，盡推餘下所有開放式單位。該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山指，全盤至今已沽出285伙，套現逾17.2億元。是次更新的銷售安排涉及8伙開放式單位，入場單位為11樓S室，實用面積294方呎，扣減現金回贈後折實售價約392萬元。
●沙田九肚駿嶺薈連沽兩座洋房
據項目成交紀錄冊顯示，建滔集團(00148)旗下沙田九肚駿嶺薈，於本月9日沽出兩座洋房，涉及的總成交金額逾2.05億元。其中，洋房71號的實用面積4,098方呎，外連834方呎花園及1,150方呎天台，成交價逾1.02億元，呎價為25,080元。
●將軍澳海茵莊園錄「一客兩食」
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周四(18日)錄得「一客兩食」個案，共涉1,303.7萬元。其中，2座32樓C7室，實用面積280方呎一房間隔，成交價537.6萬元，呎價為19,200元。據悉，買家購入上述單位作投資。項目於年初至今共售出296伙，總成交金額逾15.3億元。
●長沙灣睿峰錄終止交易
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，新近錄得終止交易，涉及單位為西翼的26樓H室，實用面積438方呎，屬兩房間隔，原本於本月7日以885.3萬元沽出，呎價約20,212元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。