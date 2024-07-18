全新盤低價吸客　屯門項目超購近40倍

全新盤紛紛以低價推出，谷起市場銷售氣氛。屯門項目經過9日的收票期，首輪截收逾7,660張入票，市場反應不俗。港島區有全新項目登場，並宣布啟動銷售籌備工作。

●屯門黃金海灣第1期意嵐首輪截收逾7,660票

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，首輪銷售已於周四(18日)晚上8時截票。發展商最新公布，經點算後，項目於9日之內共接獲逾7,660張入票，按即將發售188伙計，最終錄得超額認購約40倍。

●啟德柏蔚森III暫錄超額約48倍

●宏安鰂魚涌項目命名為FINNIE

●西半山大學閣特色戶連車位售6,450萬元

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周四(18日)以招標形式售出第3座1樓A室特色戶，實用面積1,515方呎，屬三房三套間隔，外連419方呎平台，單位連同1個車位成交價為6,450萬元，呎價約42,574元。買家為外籍家庭客，購入單位自用。

●大埔白石角朗濤花園複式戶4,940萬元沽

●元朗雨後盡推所有開放式單位

星星地產旗下元朗雨後，周四(18日)更新銷售安排，盡推餘下所有開放式單位。該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山指，全盤至今已沽出285伙，套現逾17.2億元。是次更新的銷售安排涉及8伙開放式單位，入場單位為11樓S室，實用面積294方呎，扣減現金回贈後折實售價約392萬元。

●沙田九肚駿嶺薈連沽兩座洋房

●將軍澳海茵莊園錄「一客兩食」

●長沙灣睿峰錄終止交易

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，新近錄得終止交易，涉及單位為西翼的26樓H室，實用面積438方呎，屬兩房間隔，原本於本月7日以885.3萬元沽出，呎價約20,212元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。