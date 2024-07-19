陸秉鈞：銀行股王者歸來？摩通股價創歷史新高

美國最大的三家銀行——摩根大通(JPM.US)、花旗集團(C.US)和富國銀行(WFC.US)在上周五(12日)公布了本年第二季度的財報。雖然市場對上述三企公布財報後的反應一度負面，特別是對富國銀行，反映出一些特定的擔憂和風險，但總體而言，三家銀行的業績表現優於市場預期。

摩根大通方面，每股收益達到6.12美元，超過分析師預估的4.29美元。調整後的營業總收入為509.9億美元，略高於502億美元的預測。貸款餘額達到1.32萬億美元，符合預期，但總存款為2.4萬億美元，不足2.43萬億美元的預期。管理的淨利息收入總額為228.6億美元，略高於228.2億美元的預期。信貸損失準備金為30.5億美元，高於28.3億美元的預估。

根據高盛(GS.US)分析師Richard Ramsden的說法，摩根大通的交易業績比共識預期高出7%，其中固定收益、貨幣和大宗商品(FICC)交易增長2%，股票交易增長15%。按年交易增長10%，超過了季內指引預期的中單位數增長。

花旗集團方面，每股收益1.52美元，超過1.41美元的預期。營業總收入為201.4億美元，略高於201.0億美元的預測。銀行業務收入16.3億美元，高於15.5億美元的預期;財富管理收入18.1億美元，超過17.3億美元的預期。但美國個人銀行業務收入49.2億美元，低於51.2億美元的預期。

富國銀行每股收益1.33美元，略高於分析師預期的1.29美元。總收入206.9億美元，超過202.8億美元的預期。總平均存款1.35萬億美元，接近預期，但淨利息收入119.2億美元，略低於121.2億美元的預期。商業銀行業務營業總收入31.2億美元，略低於31.5億美元的預測。

富國銀行CEO強調該行正在進行轉型，上季財報反映了這一努力。他還提到持續穩健的信貸表現，以及客戶將資金配置到高收益替代品的速度放緩。儘管如此，富國銀行股價仍大跌6%，接近2023年3月中旬以來的最差單日表現。

總的來說，上述三大行業績優於預期，反映出它們在動盪的經濟和市場環境下的韌性。儘管市場在公司公布業績後反應一度負面，特別是對富國銀行。但其後三大銀行強勁的股價表現，反映三大銀行堅實的基本面最終仍然能夠嬴得市場資金青睞。摩通股價更加率先創下歷史新高。理論上，美國即將減息的預期下，對美國銀行股本應是偏負面的，惟投資者從近期表現強勁的科技股撤出，轉而投資於銀行股等相對穩定的資產，這種資金流向的變化也推動了銀行股的上漲。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)