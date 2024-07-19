鄧聲興：內地資源股迎復甦勢頭

隨着全球主流貨幣央行開啟減息進程，以及美國聯儲局減息預期增強，料未來全球貨幣環境偏鬆，有利於特別是石油、煤、銅、鋁等主要資源品在內的大宗商品表現。而全球地緣政治複雜形勢下的避險情緒等，或令各國加強資源的把控。同時，全球製造業逐步回暖，新能源產業及人工智能(AI)的發展等，使得銅、鋁等相關資源或具備超預期的需求，供需格局變化下，有望長期獲得支撐。

基建需求回暖利重卡業

數據顯示，今年首6個月中國重卡行業累計銷量按年增長約25%至47.4萬輛，其中6月銷量按年增長約31%至7.2萬輛，出口按年增長超過50%。隨着經濟回暖，下半年內地下游端基礎設施投資及工程機械內銷有望改善，中國重卡及基建工程相關重型器械領域有望持續受惠。

總體來看，現今有多重因素利好資源及重型器械行業發展。同時，近年有多項政策出台支持央國企提升及重視股東回報和資本效率，該等企業亦多具有高分紅屬性，具備長期股東回報能力。投資者不妨留意相關企業業績表現，見好入手。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(作者為註冊持牌人士)