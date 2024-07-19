羅博仁：聚焦上半年香港ETF市場資金流入主力

隨着利好政策及經濟回穩迹象，逐漸重燃市場對中國內地股市的投資興趣，年初以來在香港上市、追蹤整體中國Ａ股表現的ETF(交易所買賣基金)錄得穩健資金流入。最近宣布的滬深港通ETF擴容安排，亦將有助帶動香港ETF市場下半年及未來的發展，為投資者帶來更多機會及選擇。

資金流入追蹤中國Ａ股大市表現的ETF

踏入2024年，香港ETF市場繼續增長，首六個月的平均每日成交額，由去年同期之139億元增加至144億元，同期資金淨流入規模亦保持強勁，達到155億元，較去年同期增長大概一倍；其中，一隻亞洲(日本除外)股票ETF以133億元資金淨流入規模成為榜首。

香港交易所上市追蹤整體中國Ａ股表現的ETF今年亦備受投資者追捧，其於2024年上半年的總資金淨流入規模達到52億元，較2023年全年資金淨流入規模增長兩倍。香港首六個月資金淨流入規模最大的十隻ETF產品當中，有三隻屬於追蹤A股大市相關，亦可印證市場對內地市場的投資情緒轉趨正面。另外，於4月上市的六隻虛擬資產現貨ETF，自推出以來已吸引逾6億元資金淨流入。

香港ETF產品生態圈不斷擴大

本港ETF市場交投持續活躍，反映市場對ETF的投資興趣旺盛，以及香港市場產品多樣化，能夠滿足不同投資者的需求。年初以來，香港交易所迎來20隻新ETF(包括槓桿及反向產品)上市，較2023年首六個月只有8隻大幅增加。最近上市的新產品包括亞洲首批虛擬資產現貨ETF，以及追蹤標普500指數及日經225指數的ETF，將投資選擇擴大至多個資產類別和地區。及至6月底，在香港上市的ETF(包括槓桿及反向產品)總數達到192隻。

在市場發展方面，滬深港通下合資格ETF擴容將成為香港ETF市場的最新里程碑。滬深港通於2022年7月4日正式納入ETF，為中國內地及全球投資者提供更多投資機會。自2024年7月22日起，互聯互通合資格ETF範圍將獲擴大，有關資產規模及股票權重總佔比的納入資格準則將獲放寬。擴容措施生效後，可供買入及賣出的合資格北向交易ETF數目將增加至225隻，而南向交易ETF則增加至16隻。

近月，在中國內地經濟表現回穩及市場氣氛好轉等因素推動下，多隻香港上市追蹤中國Ａ股大市表現的ETF錄得可觀的資金流入，加上滬深港通合資格ETF的擴容將進一步豐富產品生態圈，各項發展都十分利好香港ETF市場繼續蓬勃發展。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁(Brian Roberts)