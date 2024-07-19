本港公司數目達144萬創新高　上半年新成立6.6萬間

公司註冊處發表的統計數字顯示，在2024年上半年新成立的本地公司總數為66,734間。截至今年6月底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達1,440,935間，數字創歷史新高。

2024年上半年，共有501間非香港公司在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊。截至2024年6月底，註冊非香港公司的總數達14,959間，亦是歷史新高。交付登記的公司財產押記數目為5,721宗，而在同期交付登記的償付及解除財產押記通知書數目則為8,808份。交付該處登記的文件數目為1,520,759份。

電子查冊服務方面，2024年上半年公眾查閱文件影像紀錄的數目為2,564,604宗。

有限合夥基金方面，在2024年上半年新註冊的數目為113個。截至2024年6月底，有限合夥基金總數為844個。

開放式基金型公司方面，在2024年上半年新成立的數目為129間。截至2024年6月底，開放式基金型公司總數為371間。

至於信託或公司服務提供者牌照方面，在2024年上半年，該處發出324個新牌照。截至6月底，有關牌照持牌人總數為6,974個。

放債人牌照方面，在2024年上半年，牌照法庭發出75個新牌照。截至6月底，持牌放債人總數為2,193個。