郭明錤爆供應商暗示iPhone 16冇加單　蘋果概念股即軟

早前傳出蘋果公司(Apple Inc.)今年下半年推出的iPhone 16訂單增加，不過有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤表示，Apple兩大供應商台積電及大立光電都暗示，iPhone 16訂單可能未有增加。消息拖累港股Apple概念股早上全線下滑。

內媒報道，郭明錤周四(18日)發文指，儘管在6月年度開發者大會(WWDC)後，市場上不時出現蘋果增加iPhone 16訂單的消息，但從供應商的最新表態來看，這件事情存在疑問。

郭明錤表示，縱使市場上有「蘋果追加訂單」的消息，但在近期連續兩家蘋果關鍵供應商台積電及大立光的業績會上，都暗示蘋果沒有增加iPhone 16的訂單。其中，台積電表示「我們沒有看到出貨增速突然增加」，而光學、光電設備製造商大立光直言「高階機型訂單與去年差不多」。

他解讀稱，的確存在一些特定的供應商看到下半年iPhone 16訂單增長，但從EMS廠/組裝的角度來看，下半年的iPhone 16訂單依然維持在約8,700萬部沒有變化，低於去年同期iPhone 15系列的9,100萬部訂單量。如果大立光及台積電的趨勢與組裝廠一致，將具有相當參考性。他又表示，某些供應商出現的訂單量增加，可能與個別產業或零部件的特定原因有關。

另一方面，郭明錤也對「蘋果智能」(Apple Intelligence)推動下半年換機潮的說法提出質疑。這也是許多分析師近來吹捧蘋果的底層邏輯。

他指，今年下半年跟着iPhone 16一起上市的Apple Intelligence，僅是提供給美國用戶測試的BETA版，也僅支持英語。且不論僅憑Apple Intelligence能否推動換機潮，讓消費者在今年下半年為測試版本的Apple Intelligence購買新款iPhone，這樣的預期是否太過樂觀。