姚浩然：港股欠上升動力　蘋概股趁低吸納

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，內地第二季增長遜預期，加上消費市道疲弱，相信今年完成5%的經濟增長目標有難度。另一方面，在投資者入市態度審慎下，內地樓市亦未見起色，並會拖累其他經濟活動，企業盈利有機會進一步削減。另外，早前受追捧的中特估概念亦見回落，反映資金有流走迹象，因此中港股市上升動力疲弱。走勢上，恒指若失守17,200點支持，後市或會回試16,800至17,000點水平，建議投資者暫時保守為上。

另外，在美國大選前景不明朗，美股最近亦表現反覆。姚指出，現時美國經濟主要靠人工智能(AI)產業帶動，而AI屬於資本密集的行業，因此資本雄厚的大型公司仍可看高一線，例如近期相關公司如英偉達(Nvidia)股價回調，但低位見支持。不妨趁美股回調，繼續部署AI概念股。