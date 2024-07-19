姚浩然：港股欠上升動力 蘋概股趁低吸納
2024年07月19日 11:14
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（Getty Images圖片）
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，內地第二季增長遜預期，加上消費市道疲弱，相信今年完成5%的經濟增長目標有難度。另一方面，在投資者入市態度審慎下，內地樓市亦未見起色，並會拖累其他經濟活動，企業盈利有機會進一步削減。另外，早前受追捧的中特估概念亦見回落，反映資金有流走迹象，因此中港股市上升動力疲弱。走勢上，恒指若失守17,200點支持，後市或會回試16,800至17,000點水平，建議投資者暫時保守為上。
另外，在美國大選前景不明朗，美股最近亦表現反覆。姚指出，現時美國經濟主要靠人工智能(AI)產業帶動，而AI屬於資本密集的行業，因此資本雄厚的大型公司仍可看高一線，例如近期相關公司如英偉達(Nvidia)股價回調，但低位見支持。不妨趁美股回調，繼續部署AI概念股。
天風證券分析師郭明錤稱，最近蘋果兩家主要供應商暗示，iPhone 16訂單可能並無增加，隔晚美股蘋果公司(AAPL)跌超過2%。姚表示，新iPhone換機潮仍值得憧憬，蘋果概念股表現應不會太差，比亞迪電子(00285)及瑞聲科技(02018)若股價出現合理調整可趁低吸納。
多隻中資科網股進行回購，姚浩然指出，回購行動理論上對股價有支持，但提供的上升動力有限。科網股中他繼續看好美團(03690)，認為其盈利能力仍有改善空間，不妨待股價回調至113港元附近再買。