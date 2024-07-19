學者：美政治轉變影響全球　或推動金價升達15%

自上周遭槍手襲擊後，特朗普重新入主白宮的可能性大大增加。有學者認為，美國的政治轉變可能會影響全球經濟，但這將繼續支撐金價，未來6個到12個月內或再上漲10至15%。

現貨金自日前高位回落，目前報2,428美元，跌16.73美元或0.68%。

德國Bayreuth大學經濟學榮譽教授Thorsten Polleit認為，具體而言，特朗普正推動烏克蘭和俄羅斯之間的和平，這將緩解世界上的一些軍事對抗。與此同時，全球經濟將持續受到貿易壁壘和去全球化的影響。隨着貿易戰不斷升級，新興市場國家將持續擔心西方國家可能進一步將美元武器化，各國央行將繼續進行多元化投資，從美元轉向黃金。

他又提到，雖然中國人民銀行數據顯示，5月和6月並未增加官方黃金儲備，結束了長達18個月的購買熱潮。不過，他相信中國無論如何將不得不繼續購買黃金，因為他們沒有其他儲備貨幣。

因此，Polleit認為金價仍有很大潛力，睇好金價在未來6到12個月內再上漲10到15%，因為央行的黃金需求及聯儲局的寬鬆政策所支持。他建議，投資者持有投資組合中約30%配置於貴金屬，80%為黃金，20%為白銀。