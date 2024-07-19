港投與銀河通用機器人合作　稱對方考慮以港作優先上市地

香港投資管理公司(簡稱港投公司)密密出擊，繼投資港產人工智能(AI)獨角獸思謀科技及生物科學AI大模型公司百圖生科後，新一間獲投資的公司為智能機械人公司銀河通用。港投行政總裁陳家齊指，看中銀河通用擁有前沿技術及頂尖團隊，且「具身智能(Embodied AI)」，受國際注視，看好其具有發展潛力，相信是次投資能令港投公司在AI投資布局更全面，期望與銀河公司的合作，希望將具身智能研發及應用，在香港更具體及廣泛落地。

她重申，港投公司是在投資香港的未來，除了中長期財務回報，亦希望建立香港的創科生態圈。

她又指，雙方的合作亦包括培訓方面，包括各大大專院校、中學，建立具身智能人才交流中心及相關實驗室，冀每年培訓至少100名中學生。另外，銀河通用會考慮以香港作為優先上市地。

北京大學助理教授、北大一銀河通用具身智能聯合實驗室主任王鶴指出，具身智能機器人最終目標是達到與人類一樣，有各種體力、勞動能力，目前專注探索夜間零售及外賣等與真人接觸度不高的場景，希望一至兩年內可以在香港的商店內應用。