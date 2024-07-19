羅傑斯：美股恐最快年底重陷熊市　宜採兩大措施自救

美股熊市殺到？曾經準確預言1987年股災，以及最早預測美國次按危機的「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)再度發聲並警告投資者：熊市即將來臨。

羅傑斯近日接受媒體訪問時指，目前美國股市環境顯示，牛市衰退而非牛市強盛的迹象，他預計最快年底、最遲明年，美國股市將重陷熊市。「這已經是美國歷史上最長的無熊市時期，我們早就該來。」

他進一步指，美國股市有一連串令人擔憂的迹象，如大量新投資者湧入股市、市場廣度下降及債務水平高企等。這些現象都顯示，牛市可能即將完結。

羅傑斯解釋，近期愈來愈多投資者湧入美國股市，這通常是牛市後期的典型特徵，顯示市場情緒已過度樂觀，風險正累積。此外，股市的市場廣度正下降，即上升股票數量減少，下跌股票數量增加，顯示市場內部力量正減弱。至於各國債台高築的現象也引起羅傑斯擔憂。他表示，以前沒有債務的國家，如德國和日本，以及美國政府、企業和家庭的債務水平，都處於歷史高位。高額債務將限制經濟增長能力，並增加金融體系脆弱性。「所以下一個熊市一定很糟糕，熊市以拋售高潮結束，或者以崩盤結束。」

儘管如此，羅傑斯不是很悲觀。他認為，熊市雖然會為投資者帶來短期損失，但長期來看對股市其實有益。因為熊市可以清理市場中的過剩現象，如高估值股票及過度槓桿化的投資者。「清理過剩的東西對系統來說一直都是好事，除非你是被清理的人。」他又認為，經過熊市洗禮，股市將能在更健康的基礎上重新出發。

熊市即將到來，羅傑斯建議投資者採取措施。第一、投資自己熟悉了解的領域，不要盲目追隨熱門股票，應專注於自己熟悉及理解的行業和公司。「如果我說你一生只能進行25項投資，你會非常小心。很多人可能會說這很無聊。如果你想成為一名優秀的投資者，就保持無聊。」他又指，「堅持你所了解的領域，不要在周六晚上去酒吧告訴大家最新的熱門股票。」

第二、時刻保持警覺，歷史上，英國在50年內從全球第一走向破產，這種事也有可能在美國發生，他表示，「很難教導年輕人，因為他們甚麼都知道，但我會給他們看歷史。(國家破產)這在世界歷史上經常發生，所以要非常小心，要擔心。注意過去發生的事情，因為它會再次發生。」