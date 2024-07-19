通訊局再拍賣550兆赫中低頻段頻譜　拓5G等流動服務

通訊事務管理局辦公室就850/900MHz、2.3GHz及6/7GHz頻段的無線電頻譜拍賣發布資訊備忘錄，邀請有興趣人士提交申請。

通訊辦發言人表示，通訊局與商務及經濟發展局局長已於去年5月和今年3月發出聯合聲明，公布決定於今年內以拍賣方式指配上述頻帶內合共510兆赫(MHz，數量單位)的頻譜，用以提供包括5G服務在內的公共流動服務。有關指配將進一步促進5G服務在網絡容量、速度及覆蓋範圍等方面的發展。

通訊局將於11月11日拍賣850/900MHz和2.3GHz頻段內110兆赫的重新指配頻譜，隨後於11月25日拍賣6/7吉赫頻帶內400兆赫的新頻譜。有關頻譜將透過綜合傳送者牌照指配予成功競投人，為期15年。有興趣參與拍賣的人士可於9月19日至20日向通訊辦提交申請。

商經局局長已就使用上述頻譜定下拍賣底價，即850/900MHz和2.3GHz頻帶為每兆赫400萬元，而6/7吉赫頻帶則為每兆赫200萬元。實際須繳付的頻譜使用費金額將透過個別拍賣釐定。

為避免頻譜持有量過度集中於單一頻譜受配者，通訊局已為受配者就各個別頻帶可獲取的頻譜數量設定上限。850/900MHz的限為10兆赫、2.3GHz的上限為50兆赫，6/7GHz的上限則為140兆赫。