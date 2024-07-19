金發局：港正蛻變為連接各方超級聯繫人　宜研究伊斯蘭金融

世界各地局勢多變，港府智庫香港金融發展局(金發局)主席李律仁表示，正處於另一場全球轉型的關鍵時刻，中國經濟規模已相當於美國約八成，每年的經濟增速亦由過去雙位數，逐步放慢至中高單位數，因此資金未必會如以往般「湧過來」，反而轉向慢慢增長。

他坦言，香港的機會與之前不再一樣，擔任的角色應由中西雙方的橋樑，轉向全球多方的「超級聯繫人」，惟所需技能也要升級，包括語言、人才、制度改革、新產品開發等。

他指，橋樑和超級聯繫人至少有3方面不同。橋樑往往連接兩個地區，且角色被動，由別人「帶貨過橋」，超級聯繫人則是聯繫多方，並要主動出擊及「帶貨」。由於網絡擴大，所需技能也要提升，例如過去單靠英文已足以應付交流，現時或要懂得西班牙文、阿拉伯文、印尼語等。

他又指，雙循環的重要性日益明顯，需要意識到，香港是外循環及內循環之間的連接者。當履行這一角色，尤其是在促進人民幣於這兩個循環的流通，香港作為頂尖國際金融中心的地位將得以鞏固，且無可比擬。

金發局去年度進行逾100場本地及海外活動，並與主要國際金融服務聯盟建立夥伴關係，包括與沙特阿拉伯王國的金融產業發展計劃(FSDP)簽署諒解備忘錄(MOU)。李律仁透露，雙方有聯合計劃進行中，且與當地有深度交流，至於其他MOU亦有不同的後續工作，與不同合作夥伴互相理解及認識。

香港近年積極開拓中東、東盟等市場，金發局副主席馮華健個人認為，香港應逐漸開拓中亞細亞國家、金磚國家及「一帶一路」市場，故應深入研究伊斯蘭金融發展。