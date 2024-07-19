沙田好運中心商場暑期人流料升逾2成至超過900萬人

華懋集團斥資5億元，為開業將近40年的沙田好運中心進行的優化工程竣工，適逢暑假黃金檔期，商場額外投放逾百萬港元宣傳推廣費，推出聯乘地道人氣插畫角色主題活動，吸引年輕客群到訪，預料將帶動期間商場整體人流升逾20%至超過900萬人。

該集團資產管理租務部總監梁力宏表示，該商場自2021年6月起，分4個階段進行優化工程，今年工程竣工，以「潮食樂園」的多元年輕化面貌全新登場。商場試業期間營業額及人流亦超出預期，預料開幕活動期間消費額，亦會較試業期間升約10%。

好運中心總面積達15萬方呎，有超過120個商戶，翻新後餐飲品牌佔約42％，為沙田區同層食肆數目聚集最多的商場。而商場主打年輕消費客群，為進一步提升他們的消費體驗，商戶組合引入多元年輕化的中價特色人氣餐飲。此外，商場亦定期舉辦人氣市集，以吸引顧客來商場體驗購物及餐飲服務，帶動整體人流及消費。

梁透露，現時店舖出租率超逾8成，當中餐飲店舖出租率近100%，餐飲租戶比例較翻新前增至逾4成。5月竣工後試業至今兩個月，餐飲商戶大受年輕人歡迎，本季累積到訪人數逾800萬人；而試業期間商場消費優惠『潮食Double Up』餐飲獎賞，亦成功帶動外區年輕家庭到場。