國泰航空6月載客量按年升18% 半年乘客約1350萬人次
2024年07月19日 20:27
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國泰航空(00293)周五(19日)公布今年6月份營運數據，包括刷新一項新的客運紀錄。於6月30日，國泰航空及香港快運合共接載約9.2萬名乘客，為疫情以來單日最高載客量。而在今年首六個月，兩家航空公司合共接載約1,350萬名乘客。
國泰航空於6月份載客1,837,706人次，按年增加18.7%。期內運載124,568公噸貨物，按年增加12%。
顧客及商務總裁劉凱詩表示：「隨着需求稍為淡靜的5月結束，6月份的客運需求有所回升，長途和短途航線的休閒旅遊均表現良好。留學生回港高峰期帶動長途航線需求，美國、加拿大、英國和歐洲航線的載客率各均接近90%。夏季恢復的巴塞羅那季節航班亦深受顧客歡迎，尤其是自香港、西班牙和澳洲啟程的顧客。
她說，貨運方面，儘管6月份一般是淡季，但貨運需求卻超乎預期。樂見來自香港、中國內地、日本以及歐洲的按年增長尤其強勁。
她預料，在暑假旅遊高峰，整體客運網絡的需求將保持穩健。展望未來，國泰航空將持續拓展新目的地。本月初宣布將於8月推出每周四班往返寧波的航班，並於今年12月至明年3月恢復每周三班往來開恩茲的季節航班，預料這兩條航線將廣受顧客歡迎。截至現時為
止，集團今年已公布10個新航點，當中7個已經啟航。