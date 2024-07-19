國泰航空6月載客量按年升18%　半年乘客約1350萬人次

國泰航空於6月份載客1,837,706人次，按年增加18.7%。期內運載124,568公噸貨物，按年增加12%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示：「隨着需求稍為淡靜的5月結束，6月份的客運需求有所回升，長途和短途航線的休閒旅遊均表現良好。留學生回港高峰期帶動長途航線需求，美國、加拿大、英國和歐洲航線的載客率各均接近90%。夏季恢復的巴塞羅那季節航班亦深受顧客歡迎，尤其是自香港、西班牙和澳洲啟程的顧客。

她說，貨運方面，儘管6月份一般是淡季，但貨運需求卻超乎預期。樂見來自香港、中國內地、日本以及歐洲的按年增長尤其強勁。

她預料，在暑假旅遊高峰，整體客運網絡的需求將保持穩健。展望未來，國泰航空將持續拓展新目的地。本月初宣布將於8月推出每周四班往返寧波的航班，並於今年12月至明年3月恢復每周三班往來開恩茲的季節航班，預料這兩條航線將廣受顧客歡迎。截至現時為

止，集團今年已公布10個新航點，當中7個已經啟航。