美股道指跌201點　微軟股價偏軟

美股3大指數於周五早段個別發展，道指跌201點，報女點；標指升3點，報5,548點；納指升30點，報17,901點。港股夜期報17,473點，升36點，高水55點。

美國大選相關的消息繼續佔據各大外媒的頭條，市場亦繼續消化特朗普當選的潛在影響。DWS亞太區投資總監吳雙榮表示，投資者可以適度部署黃金與美元作為避險資產，而除了關注美股之外，可以考慮估值相對較低的歐洲股票，並增配投資級別債券。

吳雙榮指出，年初至今股票的表現再次跑贏債券，但股票風險溢價接近1990年代末水平。若從基本面來看，歐股的吸引力更甚於日股和美股。債券方面，則建議延長債券的存續期，並留意投資級別債券，看好德國國債、美國短債以及亞洲債券。基於目前通脹放緩的軌迹，DWS預期美國聯儲局將在今年底之前只減息一次，明年6月之前再減息兩次。

企業消息方面，在全球大死機事件發生後，微軟股價早段報438.57美元，跌0.41%；Crowdstrike股價報310.57美元，跌9.47%。

醫藥巨頭禮來的「減肥神針」Mounjaro獲內地批准使用，正式商品名稱為「穆峰達」，距離對手諾和諾德的同類產品「諾和盈」(Wegovy)得到內地開綠燈，僅3個多星期。禮來表示，「穆峰達」是首個且目前唯一獲批的葡萄糖依賴性促胰島素多肽(GIP)/胰高糖素樣肽-1(GLP-1)受體激動劑，也是禮來肥胖治療領域在中國獲批的首款創新藥物。該公司股價早段曾升2.82%。

美國運通(AE)公布了截至6月底止第二季業績，期內非利息收入按年增長5.47%至126.03億美元，利息收入則增長21.34%至57.94億美元；季度純利29.77億美元，按年升38.98%，其股價早段曾跌4.24%。

焦點光伏股SunPower股價於周四暴跌40.08%後，周五早段續跌31.78%。有券商研究報告指出，該公司已通知經銷商自9月17日起不再提供新的租賃與購電協議，亦不會再安裝新項目，意味着其有停運的風險。