m18講場：雷軍講述小米造車心路歷程　有咩亮點？

唔止咁，佢本人仲考咗賽車牌照，自己考完都算，仲孖住小米管理團隊一齊學開賽車。遲下會唔會有「小米賽車隊」？

講返造車，雷總坦言猶豫咗好耐，過程中亦有好多「壓力時刻」，亦曾收到唔少建議，例如唔好乜都自己整、最重要快啲出車、搵間代工咪得等等，但因為過去嘅經驗教訓，所以決定小米「唔走捷徑、唔收購、唔代工」，要從核心技術做起，十倍投入，認認真真造一架好車。

去到小米SU7上市前，又面對市場大量質疑與詆毀。雷軍承認當時內心好矛盾，「一邊擔心賣不動，一邊擔心不夠賣」，最終訂下銷量7.6萬台嘅瘋狂目標。至於定價就仲「煎熬」，雖然銷售團隊信心不足，但綜合考慮愛車嘅種種表現，堅持認為「巨虧賣車是飲鴆止渴」，所以就有咗現時嘅定價。

補充返，小米SU7今年3月底上市，5月已經更新銷售目標，全年保底10萬架、衝擊12萬架。