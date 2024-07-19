元朗兩房僅售318萬　3年慘輸82萬貶值2成

樓市氣氛呆滯，市場置業需求減弱，元朗「樓仔」昌威大廈兩房單位減價32萬元，以318萬元沽出，原業主持貨3年帳面蝕82萬元，大幅貶值約20.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨24座低層8室，實用面積約614方呎，三房間隔，望內園景，以約760萬元獲承接，呎價約12,378元。原業主2016年4月以約755萬元購入物業，是次轉手帳面僅輕微獲利約5萬元。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣昇悅居6座高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，原叫價780萬元，最終以728萬元成交，呎價約14,797元。

●美聯吳冠衛表示，長沙灣居屋麗翠苑高層6室，實用面積約452方呎，兩房間隔，7月初以530萬元未補價第二市場放盤，減價12萬元，以518萬元成交，呎價約11,460元。原業主持貨約5年帳面獲利約224萬元。

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新界區

●中原王勤學表示，元朗「樓仔」錄虧損成交，區內昌威大廈中層A室，實用面積約318方呎，兩房間隔，減價32萬或9%，以318萬元沽出，呎價約10,000元。原業主於2021年2月以400萬元購入單位，持貨約3年帳面蝕讓約82萬元，貶值約20.5%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山新港城A座中層3室，實用面積約348方呎，兩房間隔，以500萬元獲承接，呎價約14,368元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山中心1座低層E室，實用面積約609方呎，三房間隔，累減27萬元，成交價623萬元，呎價約10,230元。

●中原溫志樑表示，火炭銀禧花園4座中層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，以540萬元沽出，呎價約10,672元。原業主於2020年以632萬元購入單位，持貨4年帳面蝕讓約92萬元，貶值14.6%。

●世紀21奇豐莊振耀表示，大圍盛世3座中層C室，實用面積約958方呎，四房間隔，放盤1個月減價140萬元，以1,510萬元獲承接，呎價約15,762元。

●中原陳國輝表示，粉嶺御庭軒6座中層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，開價約550萬元，減至508萬元沽出，呎價約10,996元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣青怡花園5座高層F室，實用面積約343方呎，兩房間隔，7月初以500萬元放盤，最新以465萬元成交，呎價約13,557元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋良景邨良賢樓高層16室，實用面積約485方呎，原業主已移居海外，單位放盤約半年，終獲買家洽購，專程回港簽約，未補價第二市場售價213萬元，呎價約4,392元。

●中原葉津榮表示，屯門瓏門7座中層B室成交，實用面積約485方呎，兩房間隔，叫價720萬元，減價95萬元，以625萬元沽出，呎價約12,887元。

●祥益盤嘉茵稱，天水圍居屋天富苑E座中層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，減價40萬元，未補價第二市場成交價約420萬元，呎價約6,462。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳居屋頌明苑A座極高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價330萬元，減至318萬元成交，呎價約7,930元。

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