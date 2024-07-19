周末兩新盤輪流開賣　共推296伙應市

新盤市場銷售氣氛回暖，周六及周日(20、21日)將有兩個全新盤輪流開售，合計推售296伙。而開售前夕，市場於周五(19日)共錄得約16宗新盤成交。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期單日沽3伙

●將軍澳海茵莊園開放式戶售424萬元

●西營盤尚逸月初至今累沽90伙

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(19日)推售17伙，即日沽出2伙，共涉1,341.96萬元。當中，10樓A室，實用面積389方呎，採兩房間隔，以808.88萬元沽出，呎價約20,794元。項目由本月初開售至今，累計售出90伙，佔全盤161伙約56%。

●啟德海灣第1期兩房呎價約22,083元

●啟德HENLEY PARK兩房成交價1,764萬元

●啟德維港1號兩房呎售19,898元

●西營盤藝里坊‧1號連售兩伙

●大埔白石角海日灣II錄終止交易

大埔白石角海日灣II新近錄得終止交易，涉及單位為第5座20樓及天台E室，實用面積1,022方呎，三房連工作室間隔，經公共樓梯連接823方呎天台，原本在今年3月底以1,942.7萬元售出，呎價約19,009元，惟交易已於周一(15日)終止。