周末兩新盤輪流開賣 共推296伙應市
2024年07月19日 22:15
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新盤市場銷售氣氛回暖，周六及周日(20、21日)將有兩個全新盤輪流開售，合計推售296伙。而開售前夕，市場於周五(19日)共錄得約16宗新盤成交。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期單日沽3伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周五(19日)增添3宗成交，月內累計沽出約27伙，最新售出的單位包括Fiskars第2B座12樓D室，為實用面積439方呎，屬兩房戶型，成交價502.99萬元，呎價約11,458元。
●將軍澳海茵莊園開放式戶售424萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(19日)錄得開放式單位成交，為2座29樓C5室，實用面積222方呎，成交價424.1萬元，呎價約19,103元。
●西營盤尚逸月初至今累沽90伙
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(19日)推售17伙，即日沽出2伙，共涉1,341.96萬元。當中，10樓A室，實用面積389方呎，採兩房間隔，以808.88萬元沽出，呎價約20,794元。項目由本月初開售至今，累計售出90伙，佔全盤161伙約56%。
●啟德海灣第1期兩房呎價約22,083元
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，今(19日)以1,221.2萬元沽出第2B座26樓E室，為實用面積553方呎，屬兩房連儲物室間隔，呎價約22,083元。
●啟德HENLEY PARK兩房成交價1,764萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德HENLEY PARK，今(19日)售出1B座23樓D室，為實用面積609方呎，屬兩房連工作間間隔，成交價1,764.81萬元，呎價約28,979元。
●啟德維港1號兩房呎售19,898元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周五(19日)錄得兩房單位成交，為2B座29樓E室，實用面積452方呎，以899.4萬元成交，呎價約19,898元。
●西營盤藝里坊‧1號連售兩伙
恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧1號，周五(19日)連沽兩伙，共涉1,183.94萬元。其中，25樓H室，實用面積224方呎，開放式間隔，成交價5,98.05萬元，呎價約26,699元。另一伙為21樓H室，面積及開則相約，以585.89萬元沽出，呎價約26,156元。
●大埔白石角海日灣II錄終止交易
大埔白石角海日灣II新近錄得終止交易，涉及單位為第5座20樓及天台E室，實用面積1,022方呎，三房連工作室間隔，經公共樓梯連接823方呎天台，原本在今年3月底以1,942.7萬元售出，呎價約19,009元，惟交易已於周一(15日)終止。