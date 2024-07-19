弱Yen推高日本進口成本　削今年增長預測至0.9%

隨着日本6月核心通脹增速連續兩個月加快，市場隨即認為日本央行今年將再度加息。日本總務省周五(19日)公布，由於能源價格略為升溫，包括能源但不計新鮮食品價格的核心消費物價指數(CPI)，按年升2.6%，增速高於5月的2.5%，是連續第27個月高於央行的2%目標。與此同時，內閣府今亦因應日圓疲弱推高了進口成本，將本財年的經濟增長預測由1.3%下調至0.9%，與早前預告的相若。

能源成本飆推高整體物價

總務省稱，6月政府減少補貼導致期內能源成本按年上升7.7%，推高整體通脹。細看當中各個項目的升幅，電費及汽油分別升13.4%及3.7%，住宿費則升19.9%。此外，期內扣除能源與生鮮食品的雙核心CPI，按年計同樣升2.2%，增幅高於5月的2.1%。

要留意，政府最新將本財年度的整體通脹預測，由2.5%上調至2.8%，多少反映其認為國內物價將長時間處於高位。而更為重要的是，當局最新預期日圓兌每美元匯價維持在158.8水平，遠低於早前估算的149.8，即間接承認政府是默許日圓可作大幅貶值。

不過所謂「針無兩頭利」，對當地民眾而言，弱日圓變相影響他們的消費意欲，繼而打擊經濟表現。日本央行上周公布的一項季度調查顯示，當地家庭預計未來5年物價水平將以每年8.7%的速度上漲，是自2006年以來有數據以來最高水平。

正因如此，外界普遍認為日央行將會再度加息，惟時間點是在7月抑或10月則看法分歧。瑞銀經濟學家足立正道表示，一旦當局對經濟和通脹前景更有信心，就會進一步加息，未來3個月的消費表現如何就是關鍵。而據外媒統計，三分之一的受訪經濟學家預計，日央行將在本月底將利率，由目前的零息上調至0.25厘附近。瑞銀財富管理亞太投資總監辦公室認為，美國前總統特朗普言論刺激日圓波動加劇，相信日本政府的任何干預都不太可能持續，因美日的高利差依舊支持當前匯率水平。

日股3連跌 一周挫2.7%

日本股市則繼續下挫，日經平均指數跌足3日，收市再跌62點或0.16%，報40,063點，再創逾兩星期收市新低，全周累計跌1,126點或2.74%。東證指數(TOPIX)則跌7點或0.27%，報2,860點，全周跌33點或1.17%。

周五日圓兌每美元則表現波動，一度高見156.96，折合每百日圓兌港元在4.94算。此外，有傳Windows在周五全球大規模死機後，有使用算法交易的基金買入日圓和瑞士法郎，帶動日圓一度走強。